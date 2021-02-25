Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал

Под личным контролем Палицы «замайбутновцы» оформили свой фактический контроль над столицей Волыни. Но позже это тихое болото всколыхнула скандальная ситуация, которая вышла за пределы региона

Под личным контролем Палицы «замайбутновцы» оформили свой фактический контроль над столицей Волыни. Но позже это тихое болото всколыхнула скандальная ситуация, которая вышла за пределы региона

В поствыборных перипетиях в Луцке, разделении местной власти и ее участия в польской провокации разбирался RegioNews.

По-богатому

Партия олигархически-политического дуэта Игоря Палицы и Игоря Коломойского возлагала большие надежды на местные выборы-2020, но в целом результат "За майбутнє" можно назвать если и не провальным, то точно неудачным. Особенно в областных центрах, где свежесозданная политсила набрала значительно меньше, чем на периферии. Но это не касается Луцка. Здесь на территории, которую контролирует лично формальный партийный руководитель Палица, все должно было пройти по плану. Должно и, в принципе, прошло.

Для этого "замайбутновцы" вбросили серьезные деньги в победу своего кандидата Игоря Полищука. Для сравнения: официальный бюджет избирательной мэрской кампании Полищука составил 2,7 млн грн, а смета его соперника во втором туре выборов в Луцке Богдана Шибы – всего лишь 358 тыс. И это только официальные цифры, потому что, конечно, газеты с "чернухой" против Шибы перед вторым туром распространяли от имени киевской ОО "Молодежное правозащитное агентство".

Победив с помощью тотального финансового преимущества на выборах (и не только; в местных списках "За майбутнє", как и положено украинской партии власти, собственно партийцев было меньшинство, а остальные мандаты получили разного рода "нужные люди" – бизнесмены, директора коммунальных предприятий и тому подобное), Полищук получил и соответствующую инаугурацию. Первую сессию Луцкого городского совета провели в помещении Дворца культуры. Провели пафосно, с песнями и пожеланиями от руководителей местных филиалов различных религиозных организаций. Впрочем, на сцене позволили мелькнуть не только новоизбранному мэру, а и всем депутатам Луцкрады, которые таким образом тоже получили свою минуту славы.

"ЄС" - в оппозиции, вся власть – "майбахам" и сателлитам

Ключевым вопросом любого городского совета в начале каденции является избрание ее секретаря. В некоторых городах на этом вопросе ломают копья месяцами, Луцк же пошел другим путем. Причиной спокойного и оперативного голосование за секретаря Луцкого горсовета стала достаточно мощная коалиция. Из шести его фракций в оппозиции оказались только две – общеукраинская "Євросолідарність" и местные "Свідомі" (15 из 42-х депутатов). "Батьківщина" еще во время выборов луцкого градоначальника открыто поддержала Полищука, "слуги народа" перед вторым туром сделали это завуалированно, как будто никого и не поддержав, но сделав акцент на том, что Шибе, как бывшему (в 2006-2010 годах) мэру Луцка, нечего больше делать у власти. Еще одними фактическими членами коалиции стали "свободовцы".

Поэтому все присутствующие депутаты от четырех провластных фракций (отсутствующим был только один "слуга" Роман Бондарук, который провалил выборы мэра, финишировав пятым) единогласно поддержали кандидатуру "замайбутновца" Юрия Безпятко. И Безпятко, и Полищук – совсем не новые люди во власти, до выборов-2020 оба работали советниками несуществующего городского головы Луцка. Ведь мэра в городе не было с 2017 года, когда действующий городской голова Николай Романюк умер, а исполнял обязанности мэра "тимошенковец" Григорий Пустовит, который ныне является заместителем главы Волынского облсовета.

Должности руководителей комиссий городского совета коалиция разделила "по-братски" – из семи комиссий оппозиция возглавила только одну ("ЄС" отдали комиссию по предпринимательству, торговле, информполитике, молодеже и туризму, а "Свідомих" оставили вообще ни с чем). "За майбутнє" забрала себе бюджетную комиссию, а также гуманитарные вопросы. Две должности получила "Свобода" – главу комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией, а также главного по коммунальному имуществу и приватизации. "Батьківщині" отдали земельные отношения и кадастр, "слуги народа" удовлетворились председательством в комиссии по ЖКХ, строительству и благоустройству (ее возглавил уже упомянутый Бондарук).

Дальше пошли обычные вещи вроде забивания списка членов горисполкома, который (список) оппозиция уже успела обозвать сборищем "решал" – "порошенковцы" предложили не увеличивать исполком до 21 человека, а, наоборот, уменьшить до 15-ти. Среди интересных кадровых назначений можно выделить нового помощника мэра Назария Храновского, члена традиционной в украинских реалиях судебной династии. Сам Храновский работал секретарем судебных заседаний в различных судах Волынской и Ровенской областей, а его мать, главу Шацкого районного суда Наталью Сушик, в 2018 году задерживали на взятке в размере 10 тыс. долларов. И уже в феврале 2019-го это дело закрыли.

На грани международного дипломатического скандала

Такую тихую и почти бесскандальную политическую жизнь волынской столицы взбудоражило одно событие, к которому Луцкий горсовет имел прямое, хоть и не основное отношение. Генеральное консульство Польши в Луцке анонсировало проведение совместной конференции с Волынским национальным университетом. Тема "Волынь в европейском геополитическом и культурном пространстве" никого не задела, поэтому конференция прошла бы незамеченной, но поляки то ли случайно, то ли умышленно спровоцировали украинцев на эмоциональную реакцию, приурочив событие к 100-летию основания Волынского воеводства в составе Польши.

Участниками этой провокации стали не только работники вуза (ректор которого Анатолий Цьось на выборах мэра поддерживал Полищука), а и непосредственно работник Луцкрады - начальник отдела охраны культурного наследия Александр Котис. На резонансное заявление польских дипломатов отреагировали не только в Луцке, где представители "Свободи" в городском совете выступили против проведения конференции с таким бэкграундом, но и на общеукраинском уровне – в частности, резко прокомментировал событие нардеп от "ЄС" Владимир Вятрович.

В конце концов поляки отыграли назад, убрав упоминание о Волынском воеводстве, поэтому скандал затих, не разгоревшись до международных масштабов. А единственным козлом отпущения из местной власти стал Котис, позицию которого депутаты-"свободовцы" охарактеризовали хлесткой фразой: "Возможность получить польские гранты затмила разум отдельным волынянам и чиновникам". Следовательно, можно подытожить, что луцкая власть вышла из этой потенциально взрывоопасной ситуации сухой из воды. А "Свобода" немного пошумела, но свои союзнические узы с волынскими "замайбутновцами" не разорвала.