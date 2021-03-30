"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине

Первые сто дней новой главы Харьковской ОГА показали, что разномастные и очень влиятельные местные элиты вряд ли воспринимают нынешнюю руководительницу области всерьез

Первые сто дней новой главы Харьковской ОГА показали, что разномастные и очень влиятельные местные элиты вряд ли воспринимают нынешнюю руководительницу области всерьез

Харьковские элиты очень болезненно воспринимают сценарий, когда главой области может стать "парашютист" - человек не из местных. И до последнего времени такой земляческий патриотизм срабатывал – за всю историю независимой Украины ни одного "варяга" в кресле главы Харьковской ОГА не было. Пока президент Владимир Зеленский не сломал эту традицию и не назначил в ноябре прошлого года днепрянку Айну Тимчук на высшую должность властной вертикали Харьковщины. Она заменила в этом кресле Алексея Кучера, которого после спорного руководства регионом забрали в Киев главой Государственной регуляторной службы.

Между Днепром и Харьковом

Сторонники нынешней главы ОГА отрицают, что Харьковщина является для нее чужой, ведь в 2010 - 2014 годах она работала в мэрии Харькова на должностях советника городского головы Геннадия Кернеса и управделами исполнительного комитета городского совета. Однако мало кто воспринимает это "оправдание" всерьез, поэтому местные элиты из всех спектров политической палитры достаточно критичны к деятельности новой руководительницы области.

Главе Харьковщины – 47 лет, и почти всю свою взрослую жизнь Айна Тимчук проработала на различных чиновничьих должностях. Начала карьеру в 1997-м в мэрии тогдашнего Днепропетровска с низового уровня, в 2000-м перебралась в Днепропетровскую ОГА, где дослужилась до должности заместителя главы – руководителя аппарата облгосадминистрации. Далее была работа в местном облсовете (на позиции заместителя председателя) и возвращение на предыдущее место руководительницы аппарата в ОГА, где в 2010-м ее застала победа на президентских выборах Януковича.

Тогда Тимчук перебирается в Харьков и становится сначала советником мэра Михаила Добкина, а после победы на мэрских выборах-2010 Кернеса переходит на работу в городской совет. Устранение Партии регионов от власти в 2014-м обусловливает возвращение Тимчук в Днепр, а после увольнения с должности тамошнего главы ОГА Игоря Коломойского у нее появляется возможность в очередной раз сесть в привычное кресло замглавы администрации – руководителя аппарата. И находилась она в нем до тех пор, пока 27 ноября 2020 года президент Зеленский не подписал свой указ о назначении Тимчук председателем ОГА, но уже Харьковской.

Успех в областном совете, но единственный

Разномастные и очень влиятельные местные элиты действительно не воспринимают нынешнюю руководительницу области всерьез. В политических и экспертных кругах региона господствует мнение, что Тимчук – абсолютно временная фигура, которая вскоре отправится в дальнейшее карьерное плаванье. А политолог родом из Днепра Андрей Золотарев вообще запустил в оборот формулировку "транзитный губернатор". Он утверждает, что Айна Тимчук даже не пытается наладить коммуникацию с местными. И фактически является "человеком в футляре", чьи мотивы и решения мало кому понятны.

"Когда в достаточно сложную и непростую область назначают фигуру извне, ей очень трудно войти в местные расклады. Обратите внимание, как Саакашвили в Южной Пальмире "гастролировал". Он, по-моему, за год так и не успел разобраться, где вход, где выход. Заходил он туда с общенациональным рейтингом на уровне 10%, вышел с тем, что мы имеем - 1-1,5%", - напомнил Золотарев.

В то же время вхождение Тимчук в область сопровождалось довольно успешным разруливанием коалиционной ситуации в Харьковском областном совете, где намечалась перспектива клинча в вопросе избрания главы совета. Возможно, так совпало, возможно, помог старший товарищ Арсен Аваков, который все больше усиливает свое влияние в регионе, но после появления Тимчук в облсовете быстро оформилась выгодная Банковой коалиция. Ведь удалось приобщить к большинству фракцию "Слуги народа", которая перед тем вполне могла оказаться за бортом распределения должностей. И даже больше - главой облсовета стал выдвиженец "СН" Артур Товмасян, который, кроме того, что является представителем президентской партии, еще и является прямой креатурой одного из самых влиятельных в стране харьковчан Авакова (сын главы МВД Александр Аваков - близкий друг Товмасяна).

Но налаживание сотрудничества с областным советом было только одним из главных направлений, которые Тимчук обозначила как свои задачи во время собеседования в правительстве, когда согласовывали ее кандидатуру. Тогда первоочередными направлениями работы Тимчук назвала борьбу с COVID-19, решение вопросов децентрализации и нового районирования, а также работу с депутатами и принятие бюджета области на 2021 год. И если с третьим пунктом глава области, можно считать, справилась, то в части других направлений эксперты фиксируют определенный провал.

Сторонники же Тимчук находят для нее оправдание в том, что до сих пор не укомплектован руководящий штат в ОГА. Например, лидер фракции "Європейскої солідарності" в облсовете Александр Скорик считает ее работу удовлетворительной, несмотря на то, что до сих пор нет полноценных руководителей в некоторых ключевых департаментах администрации.

Критические точки Тимчук

Глава области удостаивается постоянной критики за то, что практически совсем не вступает в публичную коммуникацию с медиа. И особенно возмутились непривычные к такой закрытости местные журналисты, когда она проигнорировала первый 100-дневный юбилей и не отчиталась о своих достижениях на высокой должности.

Недовольны результатами и некоторые из ее предшественников. Так, бывший председатель Харьковской ОГА и глава президентской администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, который сейчас возглавляет харьковскую областную ячейку ОПЗЖ, крайне негативно отзывается о руководящих способностях нынешней хозяйки важнейшего кресла в области. "Нет управления. Я не могу оценить того, чего нет. Где вы увидели управление? Нет управления, нет встреч с людьми, нет стратегии, нет алгоритма действий. Она сама не может назвать, что она сделала. Показатели Харьковской области очень плохие. Индекс промышленной продукции падает. Средняя заработная плата не растет. А задолженность по заработной плате – уже почти полмиллиарда гривен. Такого никогда не было", - подытожил Райнин первую стодневку Айны Тимчук.

Немного позитива и в медицинской сфере, которую глава ОГА определила как один из главных приоритетов. Харьковщина является одним из лидеров среди регионов Украины по уровню смертности от осложнений COVID-19, за что властям даже приходится создавать клинико-экспертные комиссии, которые будут анализировать причины смертности пациентов с коронавирусом. В то же время область пасет задних в вопросе проведения вакцинации.

Громкий скандал разгорелся и вокруг строительства онкоцентра в Харькове. Якобы еще в декабре в Харькове побывал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, где он проинспектировал строительство онкоцентра. Но как только он уехал из города, так прекратилась и строительная активность, утверждает журналист Павел Федосенко, который обратился по этому поводу с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. И если это обращение дошло до хозяина Банковой, то ему на самом деле было отчего гневаться. Ведь именно Зеленский инициировал этот проект. И именно по его воле объект был включен в программу "Большое строительство". А теперь он остановлен и назван результатом "мутных договорняков".

Не добавила Тимчук баллов и трагедия, которая произошла в доме для пожилых людей, когда во время пожара погибли 15 престарелых пациентов, которые не смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Эта трагедия заставила напрячься многих влиятельных людей, ведь подняла вопрос законности функционирования таких учреждений и покрывание их чиновниками из здания на Сумской, 64.

Но главный вызов для главы Харьковщины еще впереди. Осенью здесь должны состояться досрочные выборы городского головы областного центра, кресло которого освободилось после смерти Геннадия Кернеса. И ситуация выглядит так, что никаких гарантий победы кандидата, которого определит Банковая, нет. Наоборот, вполне может победить неудобный для власти претендент типа того же Михаила Добкина. Поэтому от того, как Айна Леонидовна продемонстрирует свою пользу во время избирательной кампании, вполне может зависеть и ее будущая административная карьера.