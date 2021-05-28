Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете

Слияние в политическом экстазе вчерашних непримиримых противников - областного спикера от "СН" Виктора Федорченко и его нового заместителя, "порошенковца" Валерия Исмаилова - выглядело довольно феерично

Слияние в политическом экстазе вчерашних непримиримых противников - областного спикера от "СН" Виктора Федорченко и его нового заместителя, "порошенковца" Валерия Исмаилова - выглядело довольно феерично

Парад коалиционных трансформаций в регионах, начатый в Киевском областном совете в конце апреля, теперь продолжился на Сумщине. Здесь "слуги народа" внезапно сменили политических попутчиков, отказавшись от дружбы с "Нашим краем" и бросившись в объятия к "Євросолідарності". Теперь в Сумском облсовете действует неформальная коалиция – "СН", "ЄС" и ОПЗЖ.

Хома в горле

Первая коалиция в Сумском областном совете сложилась на основе результатов прошлогодних выборов. Тогда свои депутатские фракции сформировали "Слуга народа" (16 депутатов), ОПЗЖ (14), "Батьківщина" (10), "ЄС" (9), "Наш край" (8) и "За майбутнє" (7 депутатских "штыков"). И быстро стало понятно, что ведущую роль в формировании коалиции будут играть "зеленые", которых с Банковой активно побуждали к утверждению своего председателя совета. А вот в компанию к последователям президента Владимира Зеленского рвались все остальные. Наиболее активными были "Батьківщина" и "За майбутнє", которые находятся под эгидой нардепа-мажоритарщика Игоря Молотка (входит в парламенте в депутатскую группу "За майбутнє"). Они надеялись на конгломерацию со "слугами" и продвигали в главное кресло совета своего представителя Вадима Лысого.

Лелеяли надежду на взаимность и в "Європейській солідарності" - там рассчитывали стать хоть и младшим, но важным партнером будущей коалиции. Однако опытные специалисты политической интриги - нынешний внефракционный нардеп под американскими санкциями Андрей Деркач ("Наш край") и бывший председатель Сумской ОГА времен Януковича Юрий Чмырь (ОПЗЖ) нашли аргументы в пользу объединения "зеленых", которые прислушиваются к советам еще одного политического тяжеловеса Владислава Бухарева, именно с ними. Поэтому результатом стало то, что областной совет расписали на троих: должность председателя получил представитель "СН" Виктор Федорченко, которого трудно заподозрить в нелюбви к "бело-синим". Первым его заместителем стал выдвиженец ОПЗЖ Александр Стрельченко, а "Наш край" получил лакомую бюджетную комиссию областного совета, которую возглавил Евгений Южаков.

И такое правление могло бы быть долгим и счастливым, если бы не определенное осложнение в виде новоназначенного главы областной администрации, харьковчанина Василия Хомы. Руководствуясь своим аппаратным опытом, этот чиновник сходу дал понять, что облсовет максимум на что может рассчитывать, так это на роль "свадебного генерала", который покорно будет скреплять своими голосованиями принятые в главном кабинете ОГА решения. Это внесло определенный диссонанс в стройную картину жизни, которую выстроил триумвират коалициантов. И вызвало кризис.

Неожиданный выход из кризиса

Промежуточным этапом этого кризиса стала сессия 28 апреля, на которой ключевым вопросом было определено выражение недоверия главе облгосадминистрации. Инициаторами были представители коалиционной фракции ОПЗЖ, однако их горячо поддерживал и председатель облсовета Федорченко, который, несмотря на свою принадлежность к президентской партии, был слишком радикально настроен против президентского наместника на Сумщине.

Всю эту мутную ситуацию в стане власти в "Євросолідарності" восприняли как шанс для себя. И рядом с вопросом недоверия Хоме вбросили предложение лишить должности первого вице-спикера "бело-синего" Стрельченко. Такому неожиданному повороту радостно захлопали в лагере Молотка, а также в "Нашем крае" Деркача. Кому-то это могло показаться неожиданным. Но стоит вспомнить, что в далекие домайдановские времена, когда нынешний лидер сумской ОПЗЖ Чмырь был председателем ОГА, у него с Деркачом, который также был в те времена опорой режима, продолжалась жесткая аппаратная борьба. С тех пор стороны испытывают взаимную идиосинкразию. И хоть формально сейчас находятся на одной стороне, не упускают возможности насолить друг другу.

Поэтому Стрельченко вдруг оказался в шаге от унизительной отставки, а ОПЗЖ - под угрозой в реальности реализовать задекларированную в названии своей партии оппозиционность. Спасла ситуацию лишь несостоятельность одной депутатки из "Батьківщини", которая не туда поставила галочку в бюллетене, чем спасла Стрельченко от позора, а его фракцию – от политической катастрофы.

Месяц понадобился депутатам, чтобы собраться на новую сессию. И на нее они пришли в совершенно ином настроении. Как оказалось, в течение этого времени между сторонами возникли определенные кулуарные договоренности, реализация которых стала для многих сюрпризом. Первое, что бросилось в глаза – мирный и даже нежный настрой депутатов "ЄС" к Федорченко и Стрельченко, которых на прошлом собрании фракционные ораторы практически рвали на части. Причина столь внезапной смены гнева на милость стала понятной совсем скоро: Федорченко предложил на вакантную должность своего второго заместителя Валерия Исмаилова - депутата от "ЄС", который был первым номером предвыборного списка "порошенковцев" на осенних выборах.

Следующим проявлением внезапной взаимной любви с "ЄС" стало изгнание депутата из обоймы Деркача Евгения Южакова с должности руководителя постоянной бюджетной комиссии областного совета. И назначение на это место нардепа прошлого созыва от "Народного фронта", а ныне - депутата облсовета от "Євросолідарності" Олега Медуницы. Ну и вишенкой на торте стало восстановление полномочий управления имуществом областного совета, которое депутаты на прошлом заседании рьяно ликвидировали. А на должность главы этого достаточно интересного органа вернули еще одного представителя "ЄС" Дмитрия Нагорного, с которым месяц назад дерзко расправились.

Первые последствия

Эта цепь кадровых решений формализовала несколько вещей. Во-первых, старая коалиция умерла окончательно. Теперь в коалиционном треугольнике замкнуты "СН", "ЄС" и ОПЗЖ, и это объединение является еще более противоестественным, чем предыдущее. Ведь в одном лагере пересеклись векторы не только "порошенковцев" со "слугами", что ввиду последних политических тенденций не выглядит слишком странным. Больший восторг теперь вызывает содружество "ЄС" с ОПЗЖ, которое казалось нереальным после того, как в 2014 году тот же Медуница гонялся за тем самым Чмырем с мусорным баком, а последний настолько боялся, что в течение предыдущей каденции облсовета даже не ходил на сессии.

В "Європейській солідарності" тем временем уже порадовали свой электорат, явно удивленный этим совокуплением своих лидеров с бывшими "регионалами" и "слугами народа", байкой о сохранении оппозиционности. В ОПЗЖ пока хранят тишину. Но как бы то ни было, настоящим ценителям сумских традиций политического кидка будет интересно понаблюдать за дальнейшим развитием событий в этом серпентарии.

Впрочем, в сухом остатке имеем довольно неожиданное и от того особенно болезненное для него отстранение от рычагов влияния нардепа Андрея Деркача, которому сейчас прилетела неприятная "ответочка" от Чмыря. Деркач действительно возмущен таким положением дел и уже выдал публичную порцию уничтожающей критики в адрес своих бывших партнеров. Он обвинил Бухарева, Федорченко и других коалициантов в связке с ФСБ (это именно тот Деркач, которого американский Минфин считает "частью связанной с Россией сети иностранного влияния"), криминалом и во всех возможных грехах. Где-то похожие эмоции, вероятно, переживает и другой нардеп Игорь Молоток, который также имеет основания чувствовать себя оскорбленным.

Сложным является положение и председателя Сумской ОГА Василия Хомы, которому на этой сессии пытались выразить недоверие. Хотя голосов для реального импичмента и не хватило (чтобы выразить недоверие руководителю ОГА, требуется 2/3 голосов от общего состава из 64-х депутатов облсовета, поэтому 28 голосов за отставку Хомы оказалось недостаточным для такого решения), но сам факт вынесения этого вопроса на сессию и проведение голосования является довольно неприятным сигналом.

Глава Сумщины пытается укрепляться через аппаратное влияние, но демонстративно избегает участия в политических процессах. Однако отсутствие контроля со стороны председателя ОГА за тем, что происходит в облсовете, становится существенным фактором дестабилизации. В первую очередь для самого Хомы.