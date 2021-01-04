Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет

Еще задолго до начала избирательной кампании эксперты прогнозировали, что местные выборы на Волыни пройдут под звездой нардепа Игоря Палицы, который когда-то и сам возглавлял Волынский облсовет

Еще задолго до начала избирательной кампании эксперты прогнозировали, что местные выборы на Волыни пройдут под звездой нардепа Игоря Палицы, который когда-то и сам возглавлял Волынский облсовет

В конце концов, так и произошло - партия Палицы "За майбутне", которая была создана на основе парламентской депутатской группы только за полгода до местных выборов-2020, прошла в Волынский областной совет под №1 и сумела навязать конкурентам свое видение большинства. Партия, которую также считают близкой к олигарху Игорю Коломойскому, не только взяла под контроль облсовет, но и начала жесткое противостояние с президентской вертикалью, фактически объявив войну главе Волынской ОГА.

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах. На этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Волыни.

Кто прошел

Волынский областной совет состоит из 64 депутатов, и после прошлых выборов в новый ее состав вошли около 2/3 депутатов, которые и ранее уже были или депутатами местных советов, или работали в различных государственных органах. Преимущественно это – хорошо известные волынянам лица, которые до этого часто меняли политические партии, чтобы оставаться при власти.

В общем, новый облсовет сейчас сформировали представители семи политических сил: партия "За майбутне" получила 22 мандата, "Батькивщина" и "Европейская солидарность" - по 9, "Слуга народа" - 8, "Свобода" - 7, Аграрная партия - 5, "Сила и честь" - 4.

По сравнению с результатами на местных выборах 2015 года партии "УКРОП" (которая тогда победила на Волыни, взяв 17 облсоветовских мандатов, а региональным центром которой руководил все тот же Игорь Палица), нынешний его политический проект, который в народе в шутку окрестили "За Майбах", стал еще более успешным – 22 депутатских кресла.

Зато его оппоненты – местные представительства партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – за эти годы только теряли в поддержке. А провластной партии "Слуга народа" в этой гонке практически ничего не светило: если на парламентских выборах 2019 года партия Владимира Зеленского имела безапелляционную поддержку по области почти 42% голосов, то сегодня ее рейтинг близок по популярности к "Свободе" Олега Тягнибока.

Команда победителей

Соратнику Коломойского Палице удалось стать доминирующим центром влияния в регионе – он сцементировал свои электоральные позиции так, что не оставил шансов конкурентам. Агрессивная реклама "замайбутновцев" на протяжении избирательной кампании хотя и раздражала оппонентов, однако количество сторонников в области только увеличивала.

Команду Палицы, независимо от того, какие бренды он использовал в своих интересах – "УКРОПа", "Слуги народа" или "За майбутне" - в политических кругах Волыни назвали "Директорией". Все важные органы местной власти были представлены его людьми. Даже тогда, когда формально эти люди находились в других политических партиях. После выборов-2015 ему удалось не только сформировать большинство в Волынском областном совете, но и возглавить его. Когда же в 2019 году он вернулся в Верховную Раду, должность главы облсовета перешла к его соратнице Ирине Вахович.

Если конкуренцию команде Палицы в области до 2015 года еще составляла волынская группа влиятельного нардепа Игоря Еремеева, то после трагической гибели совладельца топливно-промышленной группы "Континиум" политическая власть в регионе стала фактически однополярной. Бывший бизнес-партнер Еремеева Степан Ивахив пополнил ряды парламентской группы "За майбутне". А влияние Палицы расширилось еще и на городскую власть - на последних выборах мэра Луцка победил близкий к нему и выдвиженец этой же партии Игорь Полищук.

Интересно, что в облсовет прошло сразу пятеро народных депутатов, которые баллотировались по спискам партии-победительницы "За майбутне" - сам Палица и вышеупомянутый Ивахив, а также Игорь Гузь, Ирина Констанкевич и Вячеслав Рублев. Как и ожидалось, в результате хоть они и прошли по спискам, но отказались от своих мандатов, а их депутатские кресла в областном совете заняли менее известные однопартийцы.

В целом для партии "За майбутне" одновременное баллотирование в несколько органов власти оказалось довольно удачным по всей Украине, но больше всего ее представителей прошло именно в Волынский облсовет и районные и городские советы области. Например, тот же Игорь Палица прошел одновременно в Волынский областной и Луцкий городской советы, а его соратник Игорь Гузь – в облсовет и Нововолынский горсовет.

Первая сессия

Уже 25 ноября – через месяц после выборов - новоизбранные депутаты облсовета собрались на первую сессию восьмого созыва и без всяких споров выбрали нового главу, его заместителей, а также создали постоянные облсоветовские комиссии. Представитель партии-победителя Григорий Недопад, который ранее работал первым вице-мэром Луцка и был единственной кандидатурой на должность председателя облсовета, ожидаемо получил поддержку абсолютного большинства – за его кандидатуру проголосовали 60 из 61-го присутствующего в зале депутата.

"Свободовец" Юрий Полищук сохранил кресло первого заместителя главы с предыдущего созыва, а заместителем стал Григорий Пустовит из "Батькивщины", который ранее был секретарем Луцкого горсовета и и. о. луцкого мэра. В общем, как и пять лет назад, Палице удалось быстро создать удобное большинство, основой которого стали фракции "За майбутне", "Свобода" и "Батькивщина".

"Слуги народа" остались за пределами распределения основных портфелей, получив руководство только в одной из комиссий. Это стало дополнительным подтверждением того, что в своих планах на будущее дуэт Коломойский-Палица места для президентской политической силы не видит.

Противостояние с президентской вертикалью

Первый вызов Банковой был брошен еще предыдущим созывом облсовета, который также контролировал Игорь Палица. Тогда волынских депутатов возмутило желание президента назначить главой Волынской ОГА Юрия Погуляйка. Депутаты намерения Зеленского назвали стратегической ошибкой и требовали назначить на Волынь кого-то из местных. Однако президенту важно было продемонстрировать твердость, которая в то время опиралась на его мощный рейтинг. Он не прислушался к депутатским требованиям и впоследствии таки назначил главой облгосадминистрации Погуляйка, который до этого был первым замглавы Луганской ОГА и стал объектом обвинений в "крышевании" незаконной вырубки леса и нападок со стороны ветеранов АТО.

Но депутаты нового созыва поступили радикальнее предшественников. 10 декабря на заседании второй внеочередной сессии Волынского облсовета они выразили недоверие главе ОГА, признав его работу неудовлетворительной. Среди конкретных претензий – постоянное невыполнение бюджета области, ряд коррупционных скандалов, в том числе и связанных с президентской программой "Большое строительство".

Но, очевидно, соратников и партнеров Палицы больше всего возмутило то, что глава облгосадминистрации решился приписать себе успехи в тех сферах, на которых пиарился сам Палица, а также близкие к нему депутаты местных советов. В частности, и на аккумулировании средств на борьбу с пандемией. Погуляйко высказанное недоверие назвал "спланированным сценарием отдельных лиц". Нетрудно догадаться, кого именно он имел в виду. Главу ОГА настолько вывели из себя, что тот нахамил им просто во время внеочередной сессии, где решался его вопрос. Ворвавшись в зал, Погуляйко перешел на откровенные оскорбления депутатов, заявив, что не хочет видеть их "морд".

Наконец после того, как 49 депутатов Волынского облсовета выразили ему недоверие, областной спикер Недопад направил это решение президенту. Теоретически это может стать основанием для отставки главы ОГА, тем более, что с президентской вертикалью почти во всех регионах страны сегодня - сплошная чехарда.

Вероятно, Зеленский оказался в сложной ситуации и вынужден будет разруливать ее, выискивая наименее болезненный для себя выход. Ведь, с одной стороны, Погуляйко и действительно дискредитирует президента в глазах волынян. А с другой – у президентского наместника, похоже, уже нет шансов найти общий язык с большинством облсовета. Особенно с тем, кто это большинство контролирует.