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30 марта 2021, 11:40 1242

Ситуация в Харькове с COVID-19 угрожающая, Минздрав проверит работу Терехова

30 марта 2021, 11:40 1242
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В Министерстве здравоохранения перестали верить в статистику, которую предоставляет Харьков относительно показателей готовности к борьбе с COVID-19, вследствие чего в Харьков отправят проверку из Национальной службы здоровья Украины. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Максим Степанов. Отчет из Харькова ожидают до 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на распоряжение министра на официальном сайте Минздрава, которое есть в распоряжении редакции.

Проверяющие должны будут непосредственно в Харькове установить количество коек, фактически выделенных для госпитализации больных коронавирусом; количество коек, фактически обеспеченных подачей кислорода (централизованно и кислородными концентраторами); количество занятых коек без кислорода; количество занятых коек, обеспеченных подачей кислорода (централизованно и кислородными концентраторами).

Помимо этого, в Киеве проанализируют на соответствие действительности данные, которые больницы Харькова направляют в информационно-аналитическую систему MedData. После этого пройдет сверка реальной ситуации и той информации, которая подается медучреждениями.

Напомним, ранее харьковские медики неоднократно заявляли о переполненности больниц. С середины марта пациентов с COVID-19 отправляли в Чугуев, Балаклею и другие райцентры. При этом в официальной статистике на сайте Минздрава было указано, что на Харьковщине загруженность коек с кислородом составляет всего 42-45% от общего количества.

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксировано 762 новых случая заражения COVID-19. Умерло в области от COVID-19 за прошедшие сутки 19 людей.

Ранее мы писали, что Терехов врет, что контролирует ситуацию с COVID-19. Локдаун неизбежен.

Также напомним, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.

14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.

Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.

Также врачи Харькова отмечают, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов не знает профилей больниц города.

госпитализация министр проверки Минздрав Харьков больницы Игорь Терехов

 
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