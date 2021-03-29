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29 марта 2021, 18:22 57

Люди, не имеющие отношения к Харькову, хотят обогащаться на городе – Добкин

29 марта 2021, 18:22 57
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Некоторые деятели в Киеве хотят "ручного" мэра Харькова, чтобы достичь личных целей
Некоторые деятели в Киеве хотят "ручного" мэра Харькова, чтобы достичь личных целей
Фото: из открытых источников
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Харьков сегодня стал городом, который некоторые представители центральной власти, не имеющих к нему отношения, хотят использовать как источник обогащения и достижения своих целей.

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире авторской программы Снежаны Егоровой, передает RegioNews.

Те люди, которые реально кулуарно пытаются Харьковом управлять – у них в Харькове ни квартиры, ни дома, ни любой другой недвижимости, ни бизнеса. Их ничего не держит. Они этот ресурс вычерпают, сядут в самолет и уедут куда-нибудь на Лазурку, где у них есть дома, где живут их семьи. Или в любую другую страну. Харьков для них как скважина с хорошим дебетом по добыче углеводорода. Дебет закончится, они развернутся и уедут", – сказал политик.

По его словам, Харьков не нужно рассматривать исключительно как источник каких- то финансов и благ.

Добкин считает, что некоторым представителям центральной власти сегодня выгодно посадить в мэрское кресло своего человека, обеспечив тому политическую поддержку. В результате они получат "ручного" градоначальника, который поможет в достижении их личных целей.

Он также рассказал о том, что покойный городской голова Харькова Геннадий Кернес всю свою жизнь делал город таким, каким он хотел бы его видеть. И это было его искреннее желание, которое политик намерен продолжить.

По мнению Добкина, в противоположность Кернесу "тем людям нужно Харьков конвертировать во что-то, что они потом превратят в деньги".

Михаил Добкин также добавил, что будет бороться за город, в первую очередь, через прямую коммуникацию с харьковчанами.

Ранее СМИ писали о связи Павла Фукса - уроженца Харькова, который большую часть своей сознательной жизни провел в России – с нынешним министром МВД Арсеном Аваковом, который более 10 лет не проживает в Харькове.

Именно главе МВС Фукс помогает взять под контроль Харьков, в ручном режиме управлять нынешним и.о. мэра Игорем Тереховым.

Игорь Терехов де-факто уже начал избирательную кампанию.

заявление Харьков горсовет Геннадий Кернес Михаил Добкин

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