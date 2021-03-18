Зеленского упрекнули за остановку строительства онкоцентра в Харькове

Несмотря на обещания главы государства выделить средства и заявления о пребывании строительства в личном фокусе президента, на объекте ничего не происходит

Несмотря на обещания главы государства выделить средства и заявления о пребывании строительства в личном фокусе президента, на объекте ничего не происходит

Фото: из открытых источников

Письмо он обнародовал в Facebook, передает RegioNews.

Здравствуйте, Владимир Александрович! Я бы вас не беспокоил, но у нас тут знаковая дата. Ровно три месяца назад, 18 декабря, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов приехал посмотреть на "строительство" нового онкоцентра. В этот день глава ХОГА Айна Тимчук и ее подчиненные построили на объекте настоящую потемкинскую деревню: нагнали технику, рабочих - и создали иллюзию бурной деятельности", - написал журналист.

Павел Федосенко сообщил, что когда министр Алексей Чернышов уехал, вслед за ним уже без камер уехали строители с объекта. По его словам, в течении трех месяцев на объекте не происходит ничего, хотя еще в декабре 2020 года был определен победитель нового тендера.

Федосенко опубликовал фото места строительства, и добавил, что так выглядит объект, который должен спасать жизни.

Так выглядит результат мутных договорняков. Так выглядит бездарность и некомпетентность ваших ставленников, Владимир Александрович. Кстати, вы, возможно, не в курсе, но теперь онкоцентр - это объект "Большого строительства", - пишет главный редактор.

По словам журналиста, в 2021 году на строительство этого объекта официально предусмотрено 190 миллионов гривен, и это даже не 10% от общей стоимости строительства.

Может, вы знаете, кому принадлежат эти слова: "Мы готовы выбивать деньги в бюджете, чтобы онкоцентр был построен за два года. Но это не должно растянуться на 5, 6, 7 лет"? Это ваши слова, Владимир Александрович. Вы их произнесли полгода назад. С тех пор на объекте не произошло ничего. Только один некомпетентный чиновник сменил другого в кабинете на Сумской, 64. Но! Несмотря на все написанное выше, я полон оптимизма. Ведь "строительство онкоцентра - в личном фокусе президента". Наведите фокус, Владимир Александрович. Вы же не лох, сами сказали. И хватит переставлять кровати. Меняйте уже девочек", - написал в открытом письме к президенту Павел Федосенко.

Напомним, 2 сентября Зеленский приехал в Харьков: он посетил школы и гольф-клуб. Также президент посетил ряд объектов в рамках программы "Большаое строительство".