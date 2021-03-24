На Харьковщине создадут спецкомиссии для расследования высокой смертности от коронавируса

В Харьковской ОГА заявляют о росте смертности от COVID-19 по всей области

В Харьковской ОГА заявляют о росте смертности от COVID-19 по всей области

Фото: из открытых источников

В Харьковской области планируют создать клинико-экспертные комиссии, которые будут анализировать причины смертности пациентов с коронавирусом. Как полагают чиновники, это поможет предотвратить летальные исходы в будущем.

Как передает RegioNews, об этом KharkivToday сообщил советник главы Харьковской областной государственной администрации Александр Галацан.

"К сожалению, хочу сказать, что в предыдущие периоды руководством Министерства охраны здоровья отменили нормативные документы, которые регулировали действие так называемых клинико-экспертных комиссий, цель которых была как раз определить причину смерти от того или иного заболевания, не только от COVID. Тогда COVID еще не было. Главная цель - не только причина смертности, а выявить определенные мероприятия, чтобы предупредить такие случаи в будущем", - пояснил Галацан.

Он отмечает, что по области появится несколько таких клинико-экспертных комиссий, а анализ причин смертности от коронавируса нужен для того, чтобы предотвратить летальные исходы.

У нас нет инструмента анализа причин смертности, не можем изучить, что происходило с организмом человека во время предыдущего периода заболевания на COVID и сейчас. Мы создадим все-таки в нашей области несколько клинико-экспертных комиссий", - сказал он.

Отмечается, что напряженная ситуация с коронавирусом, увеличение новых случаев и смертей наблюдается по всей области.

Ранее сообщалось, что с 23 марта по данным Минздрава Харьков и Харьковская область оказались в "оранжевой" зоне.

Напомним, что 20 марта в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым. Именно из-за этих гуляний в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы сообщали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду.

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