Аваков задекларировал три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто

Также они с женой коллекционируют монеты, марки и вина

Также они с женой коллекционируют монеты, марки и вина

Фото из открытых источников

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году получил почти 700 тыс. гривен зарплаты, но у него нет ни одного автомобиля.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на декларацию Авакова за прошлый год, опубликованную на сайте НАЗК.

Аваков в декларации за прошлый год указал в своей собственности квартиру общей площадью 657,90 кв. м в Харькове стоимостью 965 798 грн, в которой может проживать его жена Инна; квартиру общей площадью 55,40 кв. м в Чугуеве Харьковской области и квартиру в Харькове общей площадью 70,90 кв. м.

Также глава МВД вместе с женой владеют земельным участком общей площадью 1200 кв.м в Коробочкино Харьковской области. В декларации указана и аренда номера в гостинице "Киев" общей площадью 77,6 кв.м самим министром.

Министр также владеет коллекциями картин – частью сам, частью – вместе с женой, тремя коллекциями монет общим количеством более 2,6 тыс. штук, одна из этих коллекций – в совместной собственности с супругой, 5 иконами в совместной собственности с супругой, 1 из них принадлежит Инне Аваковой; 3 каминными часами и 2 коллекциями марок в совместной собственности с женой.

Также у главы МВД в совместной собственности с женой - коллекция вин общим количеством почти 750 бутылок; свыше 10 наборов мебели, преимущественно итальянского производства; коллекция бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток 19 - 20 вв., библиотека книг, печатных изданий, журналов 18 - 21 ст. в количестве около 8 220 экземпляров; коллекция холодного оружия 19 - 21 века - 9 единиц; коллекция виниловых пластинок 20 - 21 века.ст. и тому подобное.

Сам Аваков также имеет еще 3 часов - Rolex Daytona, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, 2 мужские перстни и тому подобное.

В собственности Инны Аваковой 4 шубы из меха соболя, норки, каракуля; 3 женские сумки известных брендов; ряд украшений из драгоценных камней и золота, 5 бриллиантов – черного и белого цветов, женские часы и прочее.

Супруги Аваковы, согласно этому документу, не имеют автомобилей.

Инна Авакова владеет 5 300 000 ценными бумагами номинальной стоимостью 1 грн за каждую в акционерном обществе "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Форсайт Инвест".

Министр также имеет 100% корпоративных прав юридического лица Avitalia s.r.l., головной офис которого находится в Италии. Согласно декларации, эти корпоративные права он передал в управление. В собственности его жены находится 29,17% корпоративных прав в ООО "Подстепное солнце", головной офис которого зарегистрирован в Украине.

Согласно декларации Авакова, его жена Инна также является бенефициарным владельцем ООО "Подстепное солнце" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Форсайт Инвест".

Также Аваков задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" (на украинском, русском, английском языках); "Зеленая тетрадь" (на украинском, русском, английском языках); а также на литературное письменное сочинение публицистического характера "2014. Мгновения Харьковской весны".

За прошедший год глава МВД получил 692 287 грн зарплаты, а также - 123 151 грн процентов от ПАО "Государственный ощадный банк Украины".

Его жена в прошлом году получила 3 241 756 грн зарплаты по основному месту работы - в ПАО "Инвестор"; 1 137 874 грн зарплаты, полученной по совместительству в компании Avitalia s.r.l., 218 493 грн процентов от ПАО "Государственный ощадный банк Украины", 11 457 грн процентов от ПАО КБ АкордБанк.

Глава МВД также задекларировал за прошлый год 394 522 грн на банковском счету в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", 199 506 долларов на банковском счету в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", 399 899 грн на банковском счету в ПАО "Государственный ощадный банк Украины" и на банковском счету в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate - 148 111 евро. Также он имеет активов в драгоценных (банковских) металлах (золото в слитке) на сумму 200 000 грн.

Инна Авакова, согласно декларации, разместила в прошлом году 1260 евро на банковском счете в ПАО "Государственный ощадный банк Украины", 161 761 грн на банковском счете в ПАО "Государственный ощадный банк Украины", 136 415 долларов на банковском счете в ПАО "Государственный ощадный банк Украины"; 53 661 доллар на банковском счете в АО "Райффайзен Банк Аваль", а также 1 497 679 евро на банковском счете в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate.

Наличными министр, согласно документу, имеет 6000 грн, 9400 долларов, 42 950 евро, 96 000 японских иен (JPY), 4000 фунтов стерлингов, 300 австралийских долларов.

Его жена в наличности имеет 49 000 долларов, 8000 гривен, 10 000 евро, 15 790 фунтов стерлингов.

Также Аваков задекларировал расходы на услуги по организации перелета из Италии в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива на сумму 836 245 грн от 5 ноября прошлого года.

Как сообщалось, министр цифровой трансформации задекларировал почти 600 тыс. грн зарплаты и торговую марку. Деньги супруги Федоровы сохраняют преимущественно в наличке.