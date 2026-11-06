Вместо 12 часов – всего 2-3: правительство возобновляет аэромедицинскую эвакуацию

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Кабинет Министров утвердил соответствующий порядок, позволяющий перевозить больных и пострадавших между больницами, а также доставлять их на лечение за границу.

Аэромедицинскую эвакуацию будут применять в случаях, когда наземная транспортировка слишком продолжительна, осложнена или может представлять угрозу для здоровья пациента.

Ожидается, что воздушная перевозка существенно сократит время в пути. Например, транспортировка пациентов из Харькова или Винницы в эвакуационный хаб в польском Жешуве на автомобиле может длиться не менее 12 часов, тогда как самолетом – всего 2-3 часа.

Воздушные суда ГСЧС смогут пересекать государственную границу и доставлять пациентов непосредственно в зарубежные эвакуационные хабы, в частности в рамках программы Medevac Ukraine. Механизм планируется запустить до конца 2026 года.

Кроме того, новый порядок предусматривает транспортировку донорских органов для трансплантации. Авиацию будут использовать, если перевозка сердца наземным транспортом длится более двух часов, а печени или легких – более пяти часов.

Координировать эвакуацию Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава. ГСЧС будет предоставлять воздушные суда и экипажи, а также оценивать возможность выполнения полетов с учетом условий безопасности и погоды.

Как известно, в Украине аэромедицинскую эвакуацию запустили в 2021 году , однако после начала полномасштабного вторжения России ее прекратили из-за запрета полетов гражданской авиации в феврале 2022 года.