Земельная схема на $270 тысяч: на Закарпатье разоблачили группу с участием депутатов

Фото: Прокуратура Украины

На Закарпатье правоохранители разоблачили организованную группу, которая незаконно оформляла земельные участки вблизи Ужгорода и продавала их

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, организаторами схемы были два депутата Баранинского сельского совета. К противоправной деятельности они привлекли бывшего предпринимателя и женщину, выполнявшую их поручения.

На протяжении 2024-2026 годов участники группы использовали поддельные архивные документы и справки для присвоения земельных участков в коммерчески привлекательных местах.

Для этого они находили местных жителей, которым еще в 1990-х годах сельсовет передавал землю, но право собственности на нее не оформили.

На основании поддельных документов изготовляли землеустроительную документацию якобы от имени сертифицированного инженера, не знавшего об этих действиях. В документах указывалось ложное расположение участков, фактически перенося их на более дорогие земли.

После этого недостоверные сведения вносили в Государственный земельный кадастр, а участки оформляли на подставных лиц, делили, объединяли и продавали.

Правоохранители задокументировали незаконное оформление 10 земельных участков в селе Большие Лазы. Кроме того, участники группы пытались продать около трех гектаров земли на территории смотровой площадки в микрорайоне Горцы. За этот участок просили 270 тысяч долларов.

В ходе более 40 обысков правоохранители изъяли земельную документацию, компьютерную технику, наличные деньги и другие доказательства. Все четыре вероятностные участники группы задержаны. Один из депутатов был задержан при попытке побега.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1 до 3 млн грн. Прокуратура оспорила часть решений по размеру залога.

Отдельно следствие установило, что один из депутатов поручил родному брату забрать из тайника деньги, вероятно полученные от незаконной продажи земли, чтобы внести за него залог в размере 3 млн. грн.

После обмена валюты брат депутат был задержан. У него изъяли более 2,4 млн. грн., а еще 54 тысячи долларов нашли в обменном пункте. В тайнике также обнаружили наличные деньги и значительное количество земельной документации.

Четверым участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, и подлоге документов.

Брату одного из организаторов инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, в большом размере. Суд взял его под стражу с альтернативой залогу более 2,1 млн. грн.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об аресте имущества и возвращении земельных участков в собственность общины и государства.

Напомним, на Волыни троих чиновников осудили за незаконную приватизацию 10 гектаров государственной земли в прибрежной защитной полосе реки Стырь. Для реализации схемы они использовали персональные данные пятерых военнослужащих – участников боевых действий.