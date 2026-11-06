СБУ задержала агента РФ, взорвавшего авто чиновника Днепровского горсовета

Фото: СБУ

СБУ задержала российский агент. Он скрывался от правоохранителей более полутора лет после теракта в Днепре.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Задержанный – мужчина, который уклонялся от мобилизации. Его завербовали россияне, после чего в апреле прошлого года он подорвал автомобиль руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета. Тогда в результате взрыва чиновник скончался в больнице.

Агент РФ после теракта "залег ко дну" в Днепре. Правоохранители, наконец, его задержали. Как выяснилось, россияне завербовали его через знакомого, проживающего во временно оккупированном Луганске.

Отмечается, что он следил за чиновником с помощью видеорегистратора. Он выяснил, какой автомобиль принадлежит чиновнику и когда тот выходит из дома. Ночью накануне теракта фигурант снарядил взрывчатку на основе пластида и оборудовал датчиком движения, после чего закрепил бомбу под водительским сиденьем.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Нацполиция заявила о разоблачении и задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке покушения на одного из чиновников ГУР МО Украины. За это убийство российские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов США и уже выплатили аванс в размере 22 тысяч долларов.