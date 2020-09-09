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09 сентября 2020, 12:17 4

Большая часть украинцев считает, что выборы не улучшат ситуацию в их городах, - опрос

09 сентября 2020, 12:17 4
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27% украинцев ожидают улучшения после местных выборов
27% украинцев ожидают улучшения после местных выборов
Рixabay
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Результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что 59% украинцев планируют участвовать в местных выборах, при этом 56% опрошенных считают, что после выборов ситуация в их городе не изменится.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 29 августа - 3 сентября.

"59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020. 19% отметили, что шансы на их участие составляют "50 на 50", 7% - высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное. Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших", - указывается в сообщении соцгруппы.

При этом 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, а 8% - ухудшение.

Опрос провела социологическая группа Рейтинг 29 августа - 3 сентября 2020 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) среди 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не более 1%.

Ранее сообщалось, какие партии готовы поддержать украинцы на местных выборах.

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