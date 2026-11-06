В Словакии в отеле зарезали украинца: одного подозреваемого задержали

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 5 ноября в одной из гостиниц словацкого города Тренчин погиб гражданин Украины. Мужчина получил смертельные ножевые ранения

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает RegioNews.

По данным словацкой полиции, погибший получил два колото-резаных ранения в участки сердца и живота. Он умер от полученных травм и острого внутреннего кровотечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Пока один подозреваемый находится под стражей, поиски еще одного мужчины продолжаются.

В МИД Украины уточнили, что все три гражданина являются гражданскими лицами. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не военнослужащими Сил обороны Украины.

Украинское посольство в Словакии уже связалось с супругой погибшего, чтобы помочь с организацией захоронения. Дело находится на контроле дипломатического учреждения.

Ранее словацкие медиа распространяли информацию, что погибший якобы был украинским военным и погиб во время потасовки с двумя другими военнослужащими. Однако в МИД Украины опровергли эти сообщения, отметив, что все участники инцидента – гражданские.

Напомним, в Польше украинец напал на монастырь. Преступление произошло 24 сентября в Ярославе. Мужчина с ножом совершил нападение на территории аббатства сестер-бенедиктинок. В результате инцидента одна женщина и четверо мужчин получили ранения. К сожалению, погиб священник.