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06 ноября 2026, 13:50

На Прикарпатье водитель под наркотиками влетел в авто

06 ноября 2026, 13:50
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Фото: Нацполиция
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Авария произошла на Коломыйщине. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В селе Раковчик столкнулись два автомобиля. В результате аварии женщину госпитализировали медики. Водитель другого авто, как выяснили правоохранители, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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