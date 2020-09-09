ОПОРА предлагает мэрам крупных городов подписать Кодекс поведения

Поводом этого стала политическая деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова

Поводом этого стала политическая деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова

Рixabay

Как заявила координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области Анастасия Матвиенко, уже первые дни избирательной кампании показали, что часто невозможно отграничить политическую активность мэров от выполнения ими властных полномочий, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Предлагаем подписать Кодекс, содержащий основные этические требования к поведению должностных лиц и госслужащих с целью избежания действий, которые можно классифицировать как злоупотребление админресурсом. В случае подписания представители ОПОРЫ будут его мониторить и информировать общество, как его выполняют должностные лица, подписавшие этот документ, а также те, кто не подписал", - отметила Матвиенко.

По ее словам, инициатива подписания Кодекса мэрами и другими должностными лицами обусловлена ​​тем, что наблюдателям ОПОРЫ было практически невозможно отмежевать, например, политическую активность мэра Одессы Геннадия Труханова от выполнения им властных полномочий городского головы.

"В частности, наружная реклама и печатная продукция с изображением Труханова брендирована в стилистике и с надписью "Доверяй делам", однако содержит отчет о его деятельности за пять лет в должности городского главы", - акцентировала координатор ОПОРЫ.

Матвиенко отметила, что в украинском законодательстве пока недостаточно урегулированы правила поведения должностных лиц во время выборов, а также ограничения относительно использования админресурса. Например, должностным лицам запрещено агитировать в рабочее время при условии, что они не являются кандидатами. Но вопросы использования публичных финансов в интересах определенных кандидатов и партий не урегулированы. Поэтому при фиксации ряда способов злоупотребления административным ресурсом наблюдатели вынуждены руководствоваться международными стандартами, а не украинским законодательством.

Координатор ОПОРЫ мотивировала инициативу подписания мэрами Кодекса поведения и тем, что госслужащие не должны, согласно Закону "О государственной службе", демонстрировать свои политические взгляды, совершать другие действия либо бездействие, которые могут засвидетельствовать особое отношение к политпартиям и негативно повлиять на доверие к власти.

Напомним, ранее в ОПОРЕ сообщили, что местные выборы отменить невозможно.