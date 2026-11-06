Иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернопольской области нашли мертвым 55-летнего Николая Наворинского, которого разыскивали в течение 16 дней после того, как его остановила группа оповещения ТЦК. Тело мужчины обнаружили в поле близ села Конюхи

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на родных погибшего и полицию Тернопольской области, передает RegioNews.

Николай Наворинский имел инвалидность из-за нарушения зрения. Он скрылся 14 октября после того, как его остановили представители районного ТЦК в селе Конюхи. Поскольку у мужчины не было с собой документов, его доставили в Козовую для уточнения данных. После проверки, по словам дочери, его отпустили из-за инвалидности.

Впоследствии мужчину подвезли к автозаправке на объездной дороге возле Козовой. Оттуда он должен был самостоятельно добраться до родного села, расстояние до которого составляет около 30 километров.

Николай Наворинский общается с патрульными. Фото предоставлено полицией

На следующий день, 15 октября, Николая Наворинского видели в селе Заберезки, примерно в 10 километрах от Конюхов. По словам местной жительницы, мужчина спрашивал дорогу домой.

Родные вместе с правоохранителями искали его в течение 16 дней. Обследовали заброшенные дома, поля и лесополосы вблизи населенных пунктов.

31 октября тело мужчины обнаружил местный тракторист в поле неподалеку от бывшей колхозной бригады. Об этом рассказала дочь погибшего Мария Бохно.

Родные предполагают, что мужчину могли избить. По словам дочери, ее дядя, который видел тело, рассказал, что лицо погибшего было в крови, а обувь исчезла.

В то же время в полиции сообщили, что судебно-медицинский эксперт осмотрел тело и предварительно не обнаружил признаков насильственной смерти. К моменту осмотра были зафиксированы изменения, связанные с разложением тканей.

Продолжается судебно-медицинская экспертиза. В полиции обещают сообщить больше подробностей по завершении необходимых исследований.

Напомним, на Буковине задержан начальник одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и СП и четыре его подчиненных. Их подозревают в незаконном задержании и пытках военнообязанных, а также вымогательстве взяток.

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