Удар по Донбасу: погиб человек, загорелся дом

Фото: ГСЧС

6 ноября россияне атаковали Донецкую область. К сожалению, есть жертва

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Краматорске в результате атаки российского дрона погибла женщина. Известно, что в городе в результате обстрела загорелся автомобиль, а также произошел пожар в квартире на третьем этаже.

В Славянске в результате российской атаки загорелось хозяйственное сооружение.

"В обоих случаях спасатели локализовали пожары. Из-за угрозы повторных обстрелов ликвидацию пришлось приостанавливать", – говорят спасатели.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину. К сожалению, погибла женщина.