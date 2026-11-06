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06 ноября 2026, 13:07

Обыски в "Киевтеплоэнерго" и дома у работников: что известно

06 ноября 2026, 13:07
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" 6 ноября было проведено следственные действия. Также правоохранители обыскали помещение нескольких работников КП

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.

В коммунальном учреждении заявляют, что изъяты важные документы. Речь идет об оригиналах проектно-сметной документации и других документов, необходимых для начала работ в рамках Плана устойчивости Киева.

В частности, эти документы необходимы для реализации проектов по созданию объектов резервного питания и распределенной когенерации. Они должны обеспечить энергоснабжение потребителей Голосеевского, Деснянского и других районов столицы.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что проектные работы еще не оплачивались, поскольку финансирование предусмотрено после их выполнения. Акты выполненных работ не подписывались, средства по ним не перечислялись.

В предприятии считают, что проведение обысков при таких обстоятельствах может свидетельствовать о политическом давлении.

Также там обратили внимание, что следственные действия происходят в условиях постоянных российских обстрелов, логистических затруднений и нехватки специалистов, работающих над энергетическими проектами. Особенно важны эти работы накануне отопительного сезона, ведь речь идет об обеспечении теплом миллионов киевлян.

Коллектив "Киевтеплоэнерго", пятый год подряд работающий в круглосуточном режиме, призвал правоохранителей к справедливому подходу и объективному расследованию, а медиа - к всестороннему освещению ситуации.

Напомним, зимой 2026 года в "Киевтеплоэнерго" уже проходили обыски. Они прошли после массированной атаки ночью 12 февраля. Тогда в результате повреждения объектов критической инфраструктуры почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла.

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