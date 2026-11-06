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06 ноября 2026, 15:20

Правоохранители пришли с обысками в исполком Ирпенского горсовета

06 ноября 2026, 15:20
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Фото: Ирпенский городской
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В помещении исполнительного комитета Ирпенского городского совета 6 ноября правоохранители провели следственные действия

Об этом говорится в официальном сообщении Ирпенского городского совета, передает RegioNews .

В горсовете сообщили, что предоставили все документы, необходимые для расследования, а ни один работник исполкома не фигурирует в производстве в каком-либо процессуальном статусе.

По информации горсовета, документы правоохранителям передало управление обеспечения деятельности совета, информационной политики и цифрового развития. В сообщении отмечают, что предоставили все без исключения материалы, необходимые для проведения беспристрастного следствия.

Также в городском совете заявили, что его работники не имеют процессуального статуса в этом производстве. Исполнительный комитет, по сообщению, оказывает содействие правоохранителям в проведении следственных действий.

В 2025 году после того, как Ирпенский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий мэра Александра Маркушина, Анжела Макеева стала и.о. мэра города.

Напомним, что 29 июля 2025 года Ирпенский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Маркушина . Решение поддержало большинство депутатов. Сам Маркушин назвал отстранение от должности "оккупацией" Ирпеня.

24 января Печерский суд Киева направил мэра Ирпеня под стражу с возможностью внести залог 30 миллионов гривен. Дело связано с выездом чиновника за границу, где он находился с 24 по 30 августа 2024 года. По данным правоохранителей, он якобы ехал увидеть сына, а не с помощью военных.

Сам Александр Маркушин подчеркнул, что он ехал всего на несколько дней с разрешения КОВА и привез дроны военным.

По его словам, областная полиция смотрела на это дело несколько месяцев, а затем ДБР "нарисовала" ему подозрение. По мнению Маркушина, это заказное дело. Он также добавил, что он – единственный опекун своего сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов.

В начале февраля суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня. Его поместили под домашний арест.

В марте Апелляционный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина до 23 апреля.

В апреле чиновнику сменили круглосуточный домашний арест на ночной.

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