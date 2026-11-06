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06 ноября 2026, 13:28

"Мексиканец" искал выход на Клименко: в НАБУ раскрыли детали дела "Карфаген"

06 ноября 2026, 13:28
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Фото: из открытых источников
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Участники преступной организации, разоблаченной в рамках операции НАБУ "Карфаген", обсуждали возможность влияния на тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко. В то же время непосредственно с ним фигуранты не контактировали

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП ЧАТ" на YouTube-канале "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным следствия, гражданин России по прозвищу "Мексиканец" – основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром" – был причастен к работе сети магазинов U420, по которой продавали наркотические вещества в обход законодательства.

Чтобы обеспечить беспрепятственную работу бизнеса в случае возможных законодательных изменений и запрета состава соответствующего раствора, "Мексиканец" предложил другому фигуранту дела, известному как "Криминал", договориться с министром.

На обнародованных НАБУ записях чиновника обозначали только первой буквой фамилии – "К".

Абакумов подтвердил, что речь шла именно об Игоре Клименко. По его словам, "Мексиканец" считал, что тогдашний министр мог не инициировать меры по запрету формулы наркотического средства.

Однако непосредственного контакта с Клименко не было.

"Он ("Мексиканец") предложил "Криминалу" решить таким образом, "Криминал" говорит: "Я попытаюсь спросить". [Он] пошел к каким-то людям, которые ему сказали: "Зачем вам решать вопрос с министром, зайдем в "долю" и сможем влиять на министра, чтобы он не вносил или делал то, что нужно"", – объяснил Абакумов.

Как известно, Национальная полиция заявила о прекращении деятельности сети магазинов U420 , связываемой с транснациональной преступной группировкой "Химпром". По данным правоохранителей, сеть была ликвидирована в апреле 2026 года, с тех пор ни один из ее магазинов не возобновил работу.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

  • "Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;
  • "Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";
  • "Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;
  • "Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;
  • "Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;
  • "Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

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НАБУ САП Егор Левченко (Буркин) Клименко Игорь ХИМПРОМ U420 Карфаген Мексиканец Егор Буркин
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