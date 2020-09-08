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08 сентября 2020, 20:54 32

Зеленский в Житомире представил команду "Слуги народа" на местных выборах

08 сентября 2020, 20:54 32
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Был объявлен кандидат на должность мэра города
Был объявлен кандидат на должность мэра города
Фото: Офис президента
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В Житомире президент Владимир Зеленский представил команду партии "Слуга народа", которая будет участвовать в местных выборах.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.

В частности, кандидатом на должность мэра Житомира от партии "Слуга народа" будет ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов.

К команде партии также присоединились первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко, директор Музея космонавтики им. Королева Ирина Дячук, проректор Полесского национального университета Людмила Романчук, гендиректор ЧАО "Коростенский завод МДФ" Екатерина Самчук и другие.

Президент Зеленский пожелал команде успехов. Он также обратился к кандидату в мэры Виктору Евдокимову.

После всего, что я видел (в Житомирской политехнике - ред.), это то, что не придумаешь, и не сможешь подготовить специально к приезду президента, то есть оно есть. Я хочу вам сказать, что, мне кажется, вы сделали счастливыми студентов Житомирской политехники. Я вам желаю, чтобы вы сделали то же самое для всех жителей Житомира", - сказал Зеленский.

Народный депутат и председатель Житомирской областной организации "Слуги народа" Андрей Клочко также добавил, что команда партии Слуга народа идет на местные выборы, "потому что чувствует ответственность за судьбу отдельных людей и за судьбу всей Украины".

Мы сплочены, мы мотивированы и мы профессиональные. В нашей команде ученые и менеджеры, предприниматели и ветераны, предприниматели и педагоги", - заявил Клочко.

Напомним, президент Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область.

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Владимир Зеленский команда Слуга народа Житомир Местные выборы
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