Єрмак не відпустив Офіс президента на віддалену роботу

В апараті Офісу президента зараз всі працюють. На Банкову також приходять депутати з партії "Слуга народу", але в масках

Фото: Главком

В апараті Офісу президента зараз всі працюють. На Банкову також приходять депутати з партії "Слуга народу", але в масках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв’ю першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова "Главкому". "Глава Офісу вирішив, що працювати дистанційно не будемо", – зазначив Сергій Трофімов. За його словами, частину співробітників розділили на групи, які можуть чергуватися. "Бо справа не в коронавірусі, а в навантаженні. Багато інформації потрібно опрацювати, потрібно робити аналітику, готувати президента, ставити завдання, їх контролювати. Людям просто потрібно відпочивати і переключатися", – розповів Трофімов. Він також додав, що при плануванні роботи зважають на те, чи входять домашні колег у групу ризику, наприклад, вагітна дружина чи літні батьки. Ще рік тому Сергій Трофімов працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. Зараз же він опікується підбором кадрів, які Київ відправляє керувати обласними та районними адміністраціями. Також варто зазначити, що вже вісім народних депутатів України захворіли на коронавірус і серед них є кілька представників партії "Слуга народу”.

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