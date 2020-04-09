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09 квітня 2020, 13:38 8

Єрмак не відпустив Офіс президента на віддалену роботу

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09 квітня 2020, 13:38 8
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В апараті Офісу президента зараз всі працюють. На Банкову також приходять депутати з партії "Слуга народу", але в масках
Фото: Главком
В апараті Офісу президента зараз всі працюють. На Банкову також приходять депутати з партії "Слуга народу", але в масках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв’ю першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова "Главкому".

"Глава Офісу вирішив, що працювати дистанційно не будемо", – зазначив Сергій Трофімов.

За його словами, частину співробітників розділили на групи, які можуть чергуватися.

"Бо справа не в коронавірусі, а в навантаженні. Багато інформації потрібно опрацювати, потрібно робити аналітику, готувати президента, ставити завдання, їх контролювати. Людям просто потрібно відпочивати і переключатися", – розповів Трофімов.

Він також додав, що при плануванні роботи зважають на те, чи входять домашні колег у групу ризику, наприклад, вагітна дружина чи літні батьки.

Ще рік тому Сергій Трофімов працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. Зараз же він опікується підбором кадрів, які Київ відправляє керувати обласними та районними адміністраціями.

Також варто зазначити, що вже вісім народних депутатів України захворіли на коронавірус і серед них є кілька представників партії "Слуга народу”.


Андрій Єрмак коронавірус Офіс президента Слуга народа Сергій Трофимов
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