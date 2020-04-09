Єрмак не відпустив Офіс президента на віддалену роботу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв’ю першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова "Главкому".
"Глава Офісу вирішив, що працювати дистанційно не будемо", – зазначив Сергій Трофімов.
За його словами, частину співробітників розділили на групи, які можуть чергуватися.
"Бо справа не в коронавірусі, а в навантаженні. Багато інформації потрібно опрацювати, потрібно робити аналітику, готувати президента, ставити завдання, їх контролювати. Людям просто потрібно відпочивати і переключатися", – розповів Трофімов.
Він також додав, що при плануванні роботи зважають на те, чи входять домашні колег у групу ризику, наприклад, вагітна дружина чи літні батьки.
Ще рік тому Сергій Трофімов працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. Зараз же він опікується підбором кадрів, які Київ відправляє керувати обласними та районними адміністраціями.
Також варто зазначити, що вже вісім народних депутатів України захворіли на коронавірус і серед них є кілька представників партії "Слуга народу”.
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