Все таємно перевірили: головний санлікар Ляшко впевнений у результатах тестів на коронавірус в Миколаєві

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки немає підстав не довіряти результатам тестів на коронавірус, зроблених у Миколаївському обласному лабораторному центрі

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки немає підстав не довіряти результатам тестів на коронавірус, зроблених у Миколаївському обласному лабораторному центрі

Про це він заявив після візиту до лабораторний центр, що на Намиві, повідомляє RegioNews.

Так, за словами Ляшка, Миколаївська обласна лабораторія сьогодні готова робити по 500 тестів ПЛР на добу. Крім того, він задоволений оснащенням центру.

"Сьогодні я поговорив з працівниками лабораторії. Мені показали дві лабораторії, показали перспективний план розгортання потужностей навіть в цій лабораторії, плюс фахівці чітко знають, де можна додатково посилювати і збільшувати кількість тестів. Тому це мене задовольнило. Зараз будемо дивитися інші алгоритми. З чого ми почали – лабораторія готова до проведення 500 досліджень на добу, забезпечена аплікаторами, дослідницькими матеріалами, забезпечена засобами індивідуального захисту", - повідомив він.

Також головний санітарний лікар запевнив, що тести в цій лабораторії достовірні. Щоб у цьому переконатися було проведено "спецоперацію". Попередньо в одній з лікарень Миколаєва зібрали аналізи у пацієнтів з пневмонією і направили їх в іншу лабораторію за межами області. Результати на коронавірус також був негативними.

"Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються. Тому ми зараз поїдемо далі відслідковувати весь алгоритм: від телефонного дзвінка пацієнта з підозрою, до сімейного лікаря, в швидку медичну допомогу, до мобільної бригади, яка має виїжджати і збирати зразки, а також подивимося установи, які визначені для хворих з коронавірусним захворюванням. Подивимося їх забезпечення засобами індивідуального захисту, апаратами, які потрібні для проведення реанімаційних заходів", - розповів він.

Також він підкреслив, що працівники лабораторії отримали зарплату і будуть вжиті заходи, щоб їм виплатили доплати в розмірі 300% , передбачені Кабміном.

Ляшко планує відвідати ще низку інших медустанов міста і області, після чого відбудеться підсумкова зустріч з головою обласної держадміністрації Олександром Стадніком і головою обласної ради Вікторією Москаленко.

Нагадаємо, що в Миколаївській області до сих пір немає хворих на коронавірус. У зв'язку з цим в Міністерстві охорони здоров'я України зацікавилися Миколаївською областю і вирушили туди з перевіркою.