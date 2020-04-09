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09 квітня 2020, 14:54 5

У Києві коронавірусом захворіли вже 335 осіб - Кличко

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09 квітня 2020, 14:54 5
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Станом на четвер, 9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19, це втричі більше порівняно із попередніми днями
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Станом на четвер, 9 квітня у Києві виявили 41 випадок захворювання коронавірусом COVID-19, це втричі більше порівняно із попередніми днями

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, захворіли 11 жінок віком від 26 до 71 року, 29 чоловіків віком від 36 до 70 років і 6-місячна дитина.

Кличко зазначив, що серед хворих двоє медиків, а також 26 монахів Києво-Печерської лаври, в тому числі митрополит Павло, який раніше критикував українську владу за запровадження карантину.

Найбільше хворих за добу виявили в Печерському районі (30 осіб), по двоє - в Дарницький та Деснянському, 4 у Дніпровському і по одному - в Оболонському, Солом’янському та Шевченківському.

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Станом на ранок 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.


коронавірус карантин Віталій Кличко брифінг Києво-Печерська лавра
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