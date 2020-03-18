В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 10-месячного младенца

В Житомирскую областную детскую больницу госпитализировали 10-месячного ребенка с подозрением на коронавирусную инфекцию

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В Житомирскую областную детскую больницу госпитализировали 10-месячного ребенка с подозрением на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает "РИО Бердичев", передает RegioNews.

В ночь с 17 на 18 марта малыша привезли из села Маркуши Бердичевского района. Он находится в изолированном боксе.

Родители вместе с ребенком с 7 по 9 марта находились в Кракове (Польша), затем семья приехала во Львов, а оттуда в Бердичевский район.

Врачи уже проверят всех, с кем контактировали родители ребенка.

Также как сообщил в ходе брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, в Житомирской области проверяют еще двух пациентов на наличие коронавирусной инфекции.

Двое пациентов недавно вернулись из Польши, и обратились к медикам после того, как обнаружили симптомы заболевания.

Их госпитализировали в инфекционное отделение Овручской районной больницы.

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Напомним, в Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.