В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 10-месячного младенца
Об этом сообщает "РИО Бердичев", передает RegioNews.
В ночь с 17 на 18 марта малыша привезли из села Маркуши Бердичевского района. Он находится в изолированном боксе.
Родители вместе с ребенком с 7 по 9 марта находились в Кракове (Польша), затем семья приехала во Львов, а оттуда в Бердичевский район.
Врачи уже проверят всех, с кем контактировали родители ребенка.
Также как сообщил в ходе брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, в Житомирской области проверяют еще двух пациентов на наличие коронавирусной инфекции.
Двое пациентов недавно вернулись из Польши, и обратились к медикам после того, как обнаружили симптомы заболевания.
Их госпитализировали в инфекционное отделение Овручской районной больницы.
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Напомним, в Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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