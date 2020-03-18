Коронавирус на Полтавщині: голова ОДА зробив офіційну заяву
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов 18 березня заявив про те, що випадків інфікування коронавірусом у регіоні не виявлено
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов 18 березня заявив про те, що випадків інфікування коронавірусом у регіоні не виявлено
Про це очільник області сказав під час брифінгу, повідомляють RegioNews.
Синєгубов повідомив, що нині на самоізоляції перебуває 30 мешканців Полтавщини, які раніше повернулися із закордонних поїздок.
Також голова області спростував фейк про 40 хворих на коронавірус, яких привезли та розмістили у Полтавській області.
"Хочу одразу спростувати ті чутки, що нібито у Полтавській області або у саму Полтаву привезли 40 інфікованих людей, які перебувають на лікуванні, вже є летальні випадки тощо", - зауважив Синєгубов.
Як інформували RegioNews раніше, 14 людей у Полтаві і ще 15 в районах Полтавської області перебувають в самоізоляції після приїзду з-за кордону.
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