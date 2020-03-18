Там вже ніхто не їздить, одні трупики – мер Харкова про ситуацію з громадським транспортом в Італії
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Типичный Харьков, передає RegioNews.
У середу, 18 березня, у міськраді Харкова відбулася чергова сесія. Серед інших питань обговорювалась ситуація в громадському транспорті міста і чи варто повернути звичний графік перевезень. Під час обговорення питання міський голова Геннадій Кернес висловився :
"В Італії працює і метро, в Італії працює і трамвай, і все... Тільки там вже ніхто не їздить, одні трупики, - сказав він.
Варто нагадати, що у Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.
Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня.
- 18:22 18 березня На Вінниччині створили антикоронавірусні загони
- 18:19 18 березня В Донецькій області на хабарі затримали прокурора
- 18:01 18 березня SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів
- 17:57 18 березня МАУ відрядить спецрейси, щоб повернути українців з-за кордону
- 17:42 18 березня У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом
- 17:42 18 березня Шмигаль розпорядився становити контроль над цінами на перевезення
- 15:45 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці