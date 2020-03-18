Там вже ніхто не їздить, одні трупики – мер Харкова про ситуацію з громадським транспортом в Італії

Міський голова Харкова Геннадій Кернес розповів про те, як працює громадський транспорт в охопленій коронавірусом Італії і заявив, що там їздять "одні трупики"

Фото: Facebook сторінка Кернеса

Міський голова Харкова Геннадій Кернес розповів про те, як працює громадський транспорт в охопленій коронавірусом Італії і заявив, що там їздять "одні трупики"

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