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18 березня 2020, 15:08 92

Там вже ніхто не їздить, одні трупики – мер Харкова про ситуацію з громадським транспортом в Італії

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18 березня 2020, 15:08 92
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Міський голова Харкова Геннадій Кернес розповів про те, як працює громадський транспорт в охопленій коронавірусом Італії і заявив, що там їздять "одні трупики"
Фото: Facebook сторінка Кернеса
Міський голова Харкова Геннадій Кернес розповів про те, як працює громадський транспорт в охопленій коронавірусом Італії і заявив, що там їздять "одні трупики"

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Типичный Харьков, передає RegioNews.

У середу, 18 березня, у міськраді Харкова відбулася чергова сесія. Серед інших питань обговорювалась ситуація в громадському транспорті міста і чи варто повернути звичний графік перевезень. Під час обговорення питання міський голова Геннадій Кернес висловився :

"В Італії працює і метро, в Італії працює і трамвай, і все... Тільки там вже ніхто не їздить, одні трупики, - сказав він.

Варто нагадати, що у Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.

Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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