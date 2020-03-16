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16 березня 2020, 14:14

В Житомирі підліток з підозрою на коронавірус потрапив до лікарні

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16 березня 2020, 14:14
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В суботу, 14 березня до житомирської міської дитячої лікарні потрапив підліток з підозрою на коронавірус, який нещодавно приїхав з Польщі з температурою
Фото: flickr
В суботу, 14 березня до житомирської міської дитячої лікарні потрапив підліток з підозрою на коронавірус, який нещодавно приїхав з Польщі з температурою

Про це 16 березня виданню zhitomir.info повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

Зазначається, що 16-річний хлопець звернувся до лікарів із підозрілими симптомами, результат проведеного експрес-тесту був негативний.

"Зараз він ізольований у боксі й проводяться інші лабораторні дослідження", - розповів Сухомлин.

Він додав, що у медиків первинної ланки Житомира є 100 тестів на коронавірус, декілька тестів були використані.

Станом на неділю, 15 березня в Житомирській області перевірили на коронавірусну інфекцію двох осіб з Ємільчинського району та одну з Хорошівського, коронавірусну інфекцію у них не виявлено.

Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

В Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізовані із підозрілими симптомами.

Станом на 14 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

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