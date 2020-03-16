10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
14:33  16 марта
Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 14:14

В Житомире подросток с подозрением на коронавирус попал в больницу

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 14:14
Читайте також українською мовою
В субботу, 14 марта в житомирскую городскую детскую больницу попал подросток с подозрением на коронавирус, который недавно приехал из Польши с температурой
Фото: flickr
В субботу, 14 марта в житомирскую городскую детскую больницу попал подросток с подозрением на коронавирус, который недавно приехал из Польши с температурой

Об этом 16 марта изданию zhitomir.info сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

Отмечается, что 16-летний парень обратился к врачам с подозрительными симптомами, результат проведенного экспресс-теста был отрицательный.

"Сейчас он изолирован в боксе и проводятся другие лабораторные исследования", - рассказал Сухомлин.

Он добавил, что у медиков первичного звена Житомира есть 100 тестов на коронавирус, несколько тестов были использованы.

По состоянию на воскресенье, 15 марта в Житомирской области проверили на наличие коронавирусной инфекции двух человек с Емильчинского района и одного из Хорошевского, вирус у них не обнаружен.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


коронавірус житомир Житомирская область
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 14:01
Житомирский облсовет будет работать удаленно
16 марта 2020, 13:40
Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
16 марта 2020, 12:47
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 14:01
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »