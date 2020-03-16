В Житомире подросток с подозрением на коронавирус попал в больницу

В субботу, 14 марта в житомирскую городскую детскую больницу попал подросток с подозрением на коронавирус, который недавно приехал из Польши с температурой

Фото: flickr

В субботу, 14 марта в житомирскую городскую детскую больницу попал подросток с подозрением на коронавирус, который недавно приехал из Польши с температурой

Об этом 16 марта изданию zhitomir.info сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

Отмечается, что 16-летний парень обратился к врачам с подозрительными симптомами, результат проведенного экспресс-теста был отрицательный.

"Сейчас он изолирован в боксе и проводятся другие лабораторные исследования", - рассказал Сухомлин.

Он добавил, что у медиков первичного звена Житомира есть 100 тестов на коронавирус, несколько тестов были использованы.

По состоянию на воскресенье, 15 марта в Житомирской области проверили на наличие коронавирусной инфекции двух человек с Емильчинского района и одного из Хорошевского, вирус у них не обнаружен.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

В Радомышле Житомирской области пятеро местных жителей, которые ходили в церковь вместе с умершей от коронавируса женщиной, госпитализированы.

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировано уже три случая заболевания на коронавирусную инфекцию - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

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