В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
Про це повідомила пресслужба МОЗ України, передає RegioNews.
"В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я.
Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами, вони перебувають під наглядом медиків.
Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.
Хворий потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.
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