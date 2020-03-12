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12 березня 2020, 19:57 75

В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом

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12 березня 2020, 19:57 75
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В Україні зафіксовано ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії
Фото: flickr
В Україні зафіксовано ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії

Про це повідомила пресслужба МОЗ України, передає RegioNews.

"В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я.

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами, вони перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Хворий потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.


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