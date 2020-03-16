Житомирська облрада буде працювати віддалено
Про це з посиланням на пресслужбу обласної ради передає RegioNews.
Повідомляється, що для забезпечення належної роботи обласної ради буде визначено необхідну кількість співробітників, які працюватимуть почергово.
Всі інші співробітники працюватимуть віддалено з дому.
Керівництво обласної ради пішло на такі кроки задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 серед працівників установи та населення області.
Нагадаємо, в Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізовані із підозрілими симптомами.
Станом на 14 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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