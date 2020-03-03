В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні обласної лікарні. За даними лікарів, стан хворого стабільний
Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні обласної лікарні. За даними лікарів, стан хворого стабільний
Сьогодні під час брифінгу Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я України, офіційно повідомив про виявлення коронавіруса в Чернівцях, пише RegioNews.
"Ми проводимо роботу з контактними особами, їх небагато. Усі контактні особи відомі місцевим епідеміологам, вони з ними працюють", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадуємо, чоловік потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.
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