У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, до якої ходила померла жінка
Вони усі поскаржилися на високу температуру і нежить, передає RegioNews з посиланням на ТСН.
"Три людини зараз на самоізоляції, з приводу двох людей ми приймаємо рішення. Можливо, вони будуть госпіталізовані", - розповіла головний лікар Радомишльської ЦРЛ Наталія Вітінська.
Зазначається, що повернувшись із Польщі, заражена жінка впродовж останніх двох тижнів вела дуже активний спосіб життя, контактувала з багатьма людьми і 8 березня відвідувала місцеву церкву.
Також після приїзду з Польщі жінка відвідувала лікарню із скаргою на високий тиск, медиків, які з нею контактували, самоізолювали, деяких помістили в бокси.
У місті оголосили надзвичайну ситуацію, рух транспорту призупинено, ринки не працюють. На в'їзді і виїзді з Радомишля проводять температурний скринінг.
На обсервації перебувають шість родичів померлої жінки, і четверо її гостей, ще двох відправили на обсервацію.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
- 21:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 20:57 13 березня У Чернівецькій області через коронавірус запроваджують надзвичайний стан
- 20:18 13 березня В МАУ відповіли на закиди "викривача" рейсу "Мілан-Київ"
- 19:22 13 березня У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, до якої ходила померла жінка
- 19:10 13 березня На Донбасі бойовики продовжують вести обстріли із забороненої зброї
- 19:04 13 березня Коронавірус: скасовано авіарейси з Одеси в міста Європи та Азії
- 21:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера