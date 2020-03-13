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13 березня 2020, 19:22 45

У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, до якої ходила померла жінка

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13 березня 2020, 19:22 45
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В Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінко, госпіталізовані із підозрілими симптомами
Фото: pixabay
В Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінко, госпіталізовані із підозрілими симптомами

Вони усі поскаржилися на високу температуру і нежить, передає RegioNews з посиланням на ТСН.

"Три людини зараз на самоізоляції, з приводу двох людей ми приймаємо рішення. Можливо, вони будуть госпіталізовані", - розповіла головний лікар Радомишльської ЦРЛ Наталія Вітінська.

Зазначається, що повернувшись із Польщі, заражена жінка впродовж останніх двох тижнів вела дуже активний спосіб життя, контактувала з багатьма людьми і 8 березня відвідувала місцеву церкву.

Також після приїзду з Польщі жінка відвідувала лікарню із скаргою на високий тиск, медиків, які з нею контактували, самоізолювали, деяких помістили в бокси.

У місті оголосили надзвичайну ситуацію, рух транспорту призупинено, ринки не працюють. На в'їзді і виїзді з Радомишля проводять температурний скринінг.

На обсервації перебувають шість родичів померлої жінки, і четверо її гостей, ще двох відправили на обсервацію.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.


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