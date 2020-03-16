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16 березня 2020, 12:47 13

Коронавірус у Чернівцях: стан хворих на СOVID-19 стабільний

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16 березня 2020, 12:47 13
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У двох жінок з Чернівецької області сьогодні, 16 березня, підтвердили захворювання на коронавірус. Крім того, в лікарні перебуває двоє чоловіків, у яких хворобу діагностували раніше
У двох жінок з Чернівецької області сьогодні, 16 березня, підтвердили захворювання на коронавірус. Крім того, в лікарні перебуває двоє чоловіків, у яких хворобу діагностували раніше

Як повідомила на брифінгу заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, обидві жінки були госпіталізовані з підозрою на коронавірус ще 6 та 13 березня, пише RegioNews.

Усі хворі перебувають в інфекційному відділені обласної клінічної лікарні та отримують належну медичну допомогу. Вони ізольовані, їхній стан стабільний.

Щодо історії хвороби жінок, у яких коронавірус підтвердився сьогодні, то
одна з них подорожувала до країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу, та повернулася із симптомами інфекційного захворювання. Друга жінка потрапила в Чернівецьку обласну лікарню з підозрою на COVID-19. Перший тест, який зробили цій пацієнтці, був негативним.

"Перший тест діагностування пацієнтки показав негативний результат, але тільки після двох негативних тестів ми можемо говорити про те, що людина не має коронавірусу", - сказала Наталія Гусак.

Як повідомляють у МОЗ, друга жінка останнім часом не покидала меж країни, контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус. Пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції.

Стан хворого на коронавірус 64-річного буковинця також стабільний, він отримує належне лікування.

У чоловіка, в якого коронавірус виявили першим, медики вже отримали один негативний тест на COVID-19. Якщо його другий тест буде теж негативним, чоловыка визнають здоровим.

Загалом в області, за словами Наталії Гусак, госпіталізували вже 30 людей з підозрами на коронавірус. Семеро вже отримали два негативних результати, п'ятьох з них виписали.

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.


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