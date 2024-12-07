Кількість потерпілих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю зросла до 26, – ОВА

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок вечірньої атаки на Запоріжжя поранення дістали 26 людей. Наразі 12 людей, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже 26 поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. У лікарнях залишаються 12 людей. Чотири чоловіки у важкому стані. У одного з них травматична ампутація кінцівки", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що під наглядом лікарів перебувають троє дітей:

11-річний хлопчик з пораненнями м’яких тканин;

4-річна дівчинка з пораненням обличчя;

чотиримісячна дівчинка з забоєм живота.

На щастя, небезпеки для життя малечі немає.