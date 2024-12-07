Кількість потерпілих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю зросла до 26, – ОВА
Внаслідок вечірньої атаки на Запоріжжя поранення дістали 26 людей. Наразі 12 людей, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вже 26 поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. У лікарнях залишаються 12 людей. Чотири чоловіки у важкому стані. У одного з них травматична ампутація кінцівки", – йдеться у повідомленні.
Він додав, що під наглядом лікарів перебувають троє дітей:
- 11-річний хлопчик з пораненнями м’яких тканин;
- 4-річна дівчинка з пораненням обличчя;
- чотиримісячна дівчинка з забоєм живота.
На щастя, небезпеки для життя малечі немає.
Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.
Станом на 21:30 була інформація про 10 загиблих і 20 постраждалих, серед них – чотиримісячна дитина.
Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи близько 23:00. Кількість травмованих внаслідок авіаційного удару по місту зросла до 24. Із 10 загиблих мирних жителів Запоріжжя восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях.