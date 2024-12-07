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07 грудня 2024, 11:55

Кількість потерпілих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю зросла до 26, – ОВА

07 грудня 2024, 11:55
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фото: Запорізька ОВА
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Внаслідок вечірньої атаки на Запоріжжя поранення дістали 26 людей. Наразі 12 людей, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже 26 поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. У лікарнях залишаються 12 людей. Чотири чоловіки у важкому стані. У одного з них травматична ампутація кінцівки", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що під наглядом лікарів перебувають троє дітей:

  • 11-річний хлопчик з пораненнями м’яких тканин;
  • 4-річна дівчинка з пораненням обличчя;
  • чотиримісячна дівчинка з забоєм живота.

На щастя, небезпеки для життя малечі немає.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.

Станом на 21:30 була інформація про 10 загиблих і 20 постраждалих, серед них – чотиримісячна дитина.

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи близько 23:00. Кількість травмованих внаслідок авіаційного удару по місту зросла до 24. Із 10 загиблих мирних жителів Запоріжжя восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях.

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