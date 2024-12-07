Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 16 людей

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Комишани, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Зміївка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Томина Балка, Новокаїри, Нововоронцовка, Зорівка, Шляхове, Понятівка, Давидів Брід, Веселе та Мала Олександрівка.

Крім того, агресор вдарив трьома ракетами по Бериславському району.

"Через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по житлових кварталах регіону. Окупанти пошкодили 16 приватних будинків. Також росіяни понівечили газогін, зерносховище, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 6 грудня, окупанти атакували селище Антонівка Херсонського району і село Зміївка Бериславського району. Постраждали дві людини.

Також внаслідок вчорашньої атаки на Херсон поранений 16-річний хлопець.