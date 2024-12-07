Рятувальні роботи в Запоріжжі завершили: 8 із 10 загиблих людей згоріли живцем в автівках

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Кількість травмованих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю вчора ввечері, 6 грудня, зросла до 24. Із 10 загиблих мирних жителів міста восьмеро згоріли в своїх автомобілях. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.

"Станом на 23:00 кількість травмованих зросла до 24, з них троє дітей - чотиримісячне немовля, 4 та 11 років. У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях", – йдеться в повідомленні.

На місці надзвичайної події працювали екстрені та комунальні служби міста.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучили 32 рятувальників та вісім одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.

Пізніше стало відомо про дев'ятьох загиблих і 17 поранених. Люди горіли в автівках живцем.

Станом на 21:30 була інформація про 10 загиблих і 20 постраждалих, серед них – чотиримісячна дитина.