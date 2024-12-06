фото: Запорізька ОВА

Через вечірню атаку на Запоріжжя поранення дістали щонайменше 20 людей. Серед них – чотиримісячна дитина. 10 осіб загинули

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Раніше він уточнював, що 23-річний хлопець перебуває у вкрай важкому стані.

"Чотиримісячна дівчинка серед постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Станом на 21.00 вже 20 поранених та дев'ять загиблих людей", – йдеться у повідомленні.

Пресцентр ДСНС України повідомив про 10 жертв і 20 поранених.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.

Пізніше стало відомо про дев'ятьох загиблих і 17 поранених. Люди горіли в автівках живцем.