Авіаудар по Запоріжжю: кількість жертв збільшилася до 7

фото: Запорізька ОВА

Число жертв внаслідок удару КАБами по Запоріжжю у п'ятницю ввечері, 6 грудня, зросло до семи

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ліквідація наслідків російського обстрілу продовжується.

"Кількість загиблих збільшилась до 7 людей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА додав, що діти, які під час обстрілу дістали осколкові поранення та травми голови, отримують допомогу медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Офіційний канал патрульної поліції в Запорізькій області інформує, що на ділянці по вулиці Іванова від вулиці Вʼячеслава Чорновола до проспекту Моторобудівників перекрили рух транспорту.

Обʼїзд здійснюється: вулицею Костянина Великого – Дніпровською – Університетською – Залізничною – Червоною – проспектом Моторобудівників з виїздом на вулицю Іванова.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Раніше повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених, серед них – двоє дітей.