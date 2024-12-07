Количество пострадавших в результате авиационного удара по Запорожью возросло до 26, – ОВА
В результате вечерней атаки на Запорожье ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Уже 26 раненых в результате вражеского удара по Запорожью. В больницах остаются 12 человек. Четыре человека в тяжелом состоянии. У одного из них травматическая ампутация конечности", – говорится в сообщении.
Он добавил, что под наблюдением врачей находятся трое детей:
- 11-летний мальчик с ранениями мягких тканей;
- 4-летняя девочка с ранением лица;
- четырехмесячная девочка с ушибом живота.
К счастью, опасности для жизни малышей нет.
Напомним, вечером 6 декабря оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о трех погибших и четырех раненых. Впоследствии число жертв выросло до семи. Двое детей получили осколочные ранения и травмы головы.
По состоянию на 21:30 была информация о 10 погибших и 20 пострадавших, среди них четырехмесячный ребенок.
Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы около 23:00. Число травмированных в результате авиационного удара по городу возросло до 24. Из 10 погибших мирных жителей Запорожья восемь сгорели заживо в своих автомобилях.