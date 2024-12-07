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07 декабря 2024, 11:55

Количество пострадавших в результате авиационного удара по Запорожью возросло до 26, – ОВА

07 декабря 2024, 11:55
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фото: Запорожская ОВА
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В результате вечерней атаки на Запорожье ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже 26 раненых в результате вражеского удара по Запорожью. В больницах остаются 12 человек. Четыре человека в тяжелом состоянии. У одного из них травматическая ампутация конечности", – говорится в сообщении.

Он добавил, что под наблюдением врачей находятся трое детей:

  • 11-летний мальчик с ранениями мягких тканей;
  • 4-летняя девочка с ранением лица;
  • четырехмесячная девочка с ушибом живота.

К счастью, опасности для жизни малышей нет.

Напомним, вечером 6 декабря оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о трех погибших и четырех раненых. Впоследствии число жертв выросло до семи. Двое детей получили осколочные ранения и травмы головы.

По состоянию на 21:30 была информация о 10 погибших и 20 пострадавших, среди них четырехмесячный ребенок.

Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы около 23:00. Число травмированных в результате авиационного удара по городу возросло до 24. Из 10 погибших мирных жителей Запорожья восемь сгорели заживо в своих автомобилях.

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