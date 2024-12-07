Количество пострадавших в результате авиационного удара по Запорожью возросло до 26, – ОВА

фото: Запорожская ОВА

В результате вечерней атаки на Запорожье ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже 26 раненых в результате вражеского удара по Запорожью. В больницах остаются 12 человек. Четыре человека в тяжелом состоянии. У одного из них травматическая ампутация конечности", – говорится в сообщении.

Он добавил, что под наблюдением врачей находятся трое детей:

11-летний мальчик с ранениями мягких тканей;

4-летняя девочка с ранением лица;

четырехмесячная девочка с ушибом живота.

К счастью, опасности для жизни малышей нет.