Росіяни скинули на Запоріжжя та область 19 авіабомб: 12 постраждалих залишаються в лікарнях

фото: Запорізька ОВА

Вчора, 6 грудня, росіяни завдали по Запоріжжю та області 19 авіаційних ударів. Окрім обласного центру, загарбники вдарили по Новоандріївці, Новопавлівці та Малій Токмачці

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

В регіоні росіяни зруйнували 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"10 людей загинуло, 24 отримали поранення внаслідок ворожої атаки рф на Запоріжжя", – додав очільник ОВА.

За його словами, станом на сьогоднішній ранок 12 постраждалих залишаються у лікарнях.

"Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаційного удару в місті знищене СТО. Вибухова хвиля та уламки пошкодили п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, гуртожиток та магазини.

Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків вечірньої атаки триває.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.

Станом на 21:30 була інформація про 10 загиблих і 20 постраждалих, серед них – чотиримісячна дитина.

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи близько 23:00. Кількість травмованих внаслідок авіаційного удару по місту зросла до 24. Із 10 загиблих мирних жителів Запоріжжя восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях.