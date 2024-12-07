10:10  07 грудня
В Одесі 22-річний водій на смерть збив людину на "зебрі"
09:22  07 грудня
В Івано-Франківську горів виш
18:30  07 грудня
Місто "взяли в заручники": в. о. мера Чернігова оголосив про відставку
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2024, 10:32

Росіяни скинули на Запоріжжя та область 19 авіабомб: 12 постраждалих залишаються в лікарнях

07 грудня 2024, 10:32
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Вчора, 6 грудня, росіяни завдали по Запоріжжю та області 19 авіаційних ударів. Окрім обласного центру, загарбники вдарили по Новоандріївці, Новопавлівці та Малій Токмачці

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

В регіоні росіяни зруйнували 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"10 людей загинуло, 24 отримали поранення внаслідок ворожої атаки рф на Запоріжжя", – додав очільник ОВА.

За його словами, станом на сьогоднішній ранок 12 постраждалих залишаються у лікарнях.

"Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаційного удару в місті знищене СТО. Вибухова хвиля та уламки пошкодили п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, гуртожиток та магазини.

Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків вечірньої атаки триває.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.

Станом на 21:30 була інформація про 10 загиблих і 20 постраждалих, серед них – чотиримісячна дитина.

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи близько 23:00. Кількість травмованих внаслідок авіаційного удару по місту зросла до 24. Із 10 загиблих мирних жителів Запоріжжя восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях.

РФ війна обстріли загиблі Запорізька область постраждалі Запорізька ОВА авіаудар Федоров Іван Сергійович
Рятувальні роботи в Запоріжжі завершили: 8 із 10 загиблих людей згоріли живцем в автівках
07 грудня 2024, 06:05
Вже 10 загиблих і 20 постраждалих: через удар по Запоріжжю поранена чотиримісячна дівчинка
06 грудня 2024, 21:48
Знищена СТО, люди горіли в автівках живцем: влада показала наслідки авіаудару по Запоріжжю
06 грудня 2024, 20:10
Всі новини »
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
Місто "взяли в заручники": в. о. мера Чернігова оголосив про відставку
07 грудня 2024, 18:30
Росіяни обстріляли село на Запоріжжі: загинув чоловік
07 грудня 2024, 17:45
На Півночі "Сталевий Кордон" знищив російський блокпост
07 грудня 2024, 17:15
На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом
07 грудня 2024, 16:48
На Харківщині прикордонники спалили укриття та польовий склад БК росіян
07 грудня 2024, 16:44
Авіаудар по Запоріжжю: серед 10 загиблих ідентифікували двох дітей
07 грудня 2024, 15:20
Окупанти атакували дронами й артилерією дві громади Миколаївщини
07 грудня 2024, 14:40
За добу ЗСУ знищили ще 1300 російських окупантів
07 грудня 2024, 14:05
Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Сумщини: в ОВА розповіли деталі
07 грудня 2024, 13:40
Вночі українська ППО збила 7 російських "шахедів" та БпЛА невстановленого типу
07 грудня 2024, 13:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »