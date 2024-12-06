Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: 3 людини загинули, серед поранених є діти

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Сьогодні ввечері, 6 грудня, росіяни атакували Запоріжжя авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу КАБами загинули троє людей, четверо цивільних поранені, серед них – двоє дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Наразі на місцях влучання працюють надзвичайники. Відомо, що палає СТО. В деяких громадах наявні проблеми з електроенергією.

"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей. Медзаклади міста готові до прийому поранених", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару балістичними ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині збільшилася до 13. Відомо про двох загиблих. Друга жертва російського терору померла у лікарні.