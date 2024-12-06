19:02  06 грудня
У Харкові чоловік приніс у ТЦК куплену біля метро "довідку про непридатність": як його покарав суд
05:25  06 грудня
Львівські митники зупинили іноземця, який намагався ввезти в Україну російські рублі
04:09  06 грудня
На Закарпатті викрили шахрая, який ошукував ухилянтів
UA | RU
UA | RU
06 грудня 2024, 18:50

Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: 3 людини загинули, серед поранених є діти

06 грудня 2024, 18:50
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Сьогодні ввечері, 6 грудня, росіяни атакували Запоріжжя авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу КАБами загинули троє людей, четверо цивільних поранені, серед них – двоє дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Наразі на місцях влучання працюють надзвичайники. Відомо, що палає СТО. В деяких громадах наявні проблеми з електроенергією.

"Троє життів обірвала атака росіян на Запоріжжя. Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей. Медзаклади міста готові до прийому поранених", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару балістичними ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині збільшилася до 13. Відомо про двох загиблих. Друга жертва російського терору померла у лікарні.

війна обстріли загиблі діти Запоріжжя атака постраждалі Запорізька ОВА авіаудар Федоров Іван Сергійович КАБ
Ракетний удар по Кривому Рогу: 2 містян загинули, серед постраждалих – 6-річна дитина
06 грудня 2024, 17:40
Через російські обстріли поранені ще двоє жителів Херсонщини
06 грудня 2024, 15:28
Ракетний удар по Миколаївщині: пошкоджені будинки та ЛЕП, є загиблий
06 грудня 2024, 09:28
Всі новини »
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
Відключення світла 7 грудня: в які години діятимуть графіки
06 грудня 2024, 22:35
Вже 10 загиблих і 20 постраждалих: через удар по Запоріжжю поранена чотиримісячна дівчинка
06 грудня 2024, 21:48
Бусифікація на марші: від звірки даних до бойової повістки за 5 годин
06 грудня 2024, 21:11
Через ракетний удар по Кривому Рогу 2 жертви, поранені 17 людей, — Офіс Генпрокурора
06 грудня 2024, 20:30
Знищена СТО, люди горіли в автівках живцем: влада показала наслідки авіаудару по Запоріжжю
06 грудня 2024, 20:10
Прикордонники показали, як спалили російську БМП біля Вовчанська
06 грудня 2024, 19:40
Внаслідок удару по Запоріжжю 9 загиблих і 6 поранених, – ОВА
06 грудня 2024, 19:32
Авіаудар по Запоріжжю: кількість жертв збільшилася до 7
06 грудня 2024, 19:10
У Харкові чоловік приніс у ТЦК куплену біля метро "довідку про непридатність": як його покарав суд
06 грудня 2024, 19:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »