Удар балістикою по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіло третьої жертви

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Сьогодні вночі з-під завалів зруйнованої російською ракетою будівлі рятувальники дістали тіло третього загиблого. Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Наразі поліцейські збирають речові докази та документують наслідки воєнного злочину Росії.

"Всього загинули 3 людей та 17 – постраждали, з них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи завершені", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки в місті пошкоджені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, три адмінбудівлі, заклад освіти й авто.

Нагадаємо, 6 грудня російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Війська РФ поцілили по адміністративній будівлі. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що дві людини загинули, а число поранених зросло до 17.

Понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетної атаки.