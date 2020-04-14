Закарпаття: один із померлих від COVID-19 був лікарем

Наразі в області 99 інфікованих, COVID-19 виявили у 15 медиків

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Наразі в області 99 інфікованих, COVID-19 виявили у 15 медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На Закарпатті від коронавірусу померли четверо людей, один із них - лікар.

Чоловік був з Великого Бичкова, помер в Ужгороді у обласній інфекційній лікарні 10 квітня.

На Закарпатті станом на 9 годину 14 квітня у 99 осіб встановлено діагноз COVID-19, 15 з яких - медичні працівники.

12 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали.

Обласним лабораторним центром проведено 540 досліджень COVID-19 методом ПЛР.

14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19. Померли 98 осіб, 119 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували першу смерть від COVID-19 - померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.

6 квітня на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.

10 квітня на Закарпатті 56 інфікованих, зафіксовано третю смерть. Померла 68-річна жінка із міста Берегове.

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