В Енергодарі вводять жорсткі карантинні заходи: всіх співробітників Запорізької АЕС необхідно перевірити на коронавірус

У Запорізькій області зареєстровано 89 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу було виявлено п'ять чоловік

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У Запорізькій області зареєстровано 89 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу було виявлено п'ять чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізьку ОДА.

Випадки захворювання виявлені: в м. Запоріжжя – 43 особи; м. Мелітополь – 27 осіб; м. Бердянськ – 1 особа; м. Енергодар – 4 особи; Запорізький район – 2 особи; Мелітопольський район – 8 осіб; Новомиколаївський район – 1 особа; Оріхівський район – 1 особа; Пологівський район – 1 особа; Токмацький район – 1 особа.

Наразі госпіталізовано 31 особу. На сьогодні в області одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 11 хворих. Усього наразі зареєстровано 24 підозрілі випадки, які перевіряють медики.

На сьогодні у Запорізькій області зафіксовано 1 летальний випадок.

Варто зазначити, що влада області визнала межу міста Енергодар територією карантинної зони.

Під час обговорення цього питання було запропоновано у м. Енергодар ввести більш жорстокі заходи щодо обмеження пересування місцевих громадян, а також обмеження виїзду чи в’їзду у місто. Наразі в Енергодарі вивчаються контакти захворілих та проводиться дезінфекція.

В. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов зазначив, що в області ситуація з захворюванням на коронавірус дещо погіршилася, проте, це пов’язано, у першу чергу, з покращенням діагностики.

"Коли збільшилась кількість людей, яких необхідно обстежити, а це і медичні працівники, і контактні особи, і родичі, а також хворі з діагнозом пневмонія та ГРВІ, то значно збільшилась кількість зареєстрованих випадків захворювання. Розширилась і площа зараження. Зокрема, у м. Енергодар виявлено три випадки захворювання на коронавірус, два з яких – у працівників атомної електростанції. Наразі необхідно перевірити всіх працівників Запорізької АЕС на випадок захворювання. Тому пропонується окрім м. Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ, також карантинною зоною визнати м. Енергодар", - зазначив Роман Терехов.

Нагадаємо, жителям області заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщатися групою більше 2-х осіб, перебувати в громадських місцях особам до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки і зони відпочинку та проводити заходи, в яких бере участь більше 10-ти людей тощо.

Також заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових або прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.