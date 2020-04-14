У МОЗ пояснили, де потрібно носити маску і що таке громадське місце
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
Згідно із роз'ясненням МОЗу, до громадських місць належать під’їзди, підземні переходи, стадіони, а також ліфти і таксофони.
Також до цього переліку відносяться:
приміщення та території закладів охорони здоров’я;
приміщення та території навчальних закладів;
дитячі майданчики;
приміщення та території закладів;
громадський транспорт;
приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.
У МОЗ зазначили, що громадські місця визначаються у статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це вулиці, закриті спортивні споруди, сквери, парки, всі види громадського транспорту.
Українцям порекомендували виходити на вулицю лише в масці, оскільки громадянин у будь-який момент може опинитися в місці, яке підпадає під це визначення.
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