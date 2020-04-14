У МОЗ пояснили, де потрібно носити маску і що таке громадське місце

Міністерство охорони здоров'я, виконуючи розпорядження Кабміну, пояснило, що таке "громадське місце” і в яких місцях потрібно носити маски та респіратори

Фото: flickr

Міністерство охорони здоров'я, виконуючи розпорядження Кабміну, пояснило, що таке "громадське місце” і в яких місцях потрібно носити маски та респіратори

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