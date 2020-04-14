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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 квітня 2020, 11:10 19

У МОЗ пояснили, де потрібно носити маску і що таке громадське місце

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14 квітня 2020, 11:10 19
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Міністерство охорони здоров'я, виконуючи розпорядження Кабміну, пояснило, що таке "громадське місце” і в яких місцях потрібно носити маски та респіратори
Фото: flickr
Міністерство охорони здоров'я, виконуючи розпорядження Кабміну, пояснило, що таке "громадське місце” і в яких місцях потрібно носити маски та респіратори

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Згідно із роз'ясненням МОЗу, до громадських місць належать під’їзди, підземні переходи, стадіони, а також ліфти і таксофони.

Також до цього переліку відносяться:

приміщення та території закладів охорони здоров’я;
приміщення та території навчальних закладів;
дитячі майданчики;
приміщення та території закладів;
громадський транспорт;
приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

У МОЗ зазначили, що громадські місця визначаються у статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це вулиці, закриті спортивні споруди, сквери, парки, всі види громадського транспорту.

Українцям порекомендували виходити на вулицю лише в масці, оскільки громадянин у будь-який момент може опинитися в місці, яке підпадає під це визначення.

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14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.


коронавірус Кабмін карантин МОЗ маски
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