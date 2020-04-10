Закарпаття: 56 інфікованих, зафіксовано третю смерть
Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.
Перший випадок COVID-19 у Берегові виявився летальним. Померла 68-річна жінка, яка лікувалася вдома. Це підтвердив міський голова Берегова Золтан Бобяк.
"За моєю інформацією, вона їхала в таксі до лікарні вже у важкому стані. Чому не викликали швидку невідомо. Крім того, за наявною інформацією хвора також і її дочка", - йдеться в дописі.
Це третя смерть від коронавірусу на Закарпатті. В області інфіковані 56 чоловік.
Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували першу смерть від COVID-19 - померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.
6 квітня на Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу. По дорозі із Мукачева в Ужгород помер хворий на COVID-19.
10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
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