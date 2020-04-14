На Хмельниччині біля школи знайшли обгорілий труп дівчини
У місті Шепетівка Хмельницької області неподалік від школи-гімназії знайшли обгорілий труп молодої дівчини
У місті Шепетівка Хмельницької області неподалік від школи-гімназії знайшли обгорілий труп молодої дівчини
Про це пише сайт міста Шепетівка, інформує RegioNews.
Очевидці розповідають, що біля колишньої теплотраси розгорілася суха трава. Невідомі попросили двох підлітків загасити полум’я, аби воно не поширилося на всій площі. Хлопці підійшли до згарища та виявили страшну знахідку – труп обгорілої дівчини, біля якої ще досі тліло взуття.
Рятувальники, яких викликали очевидці загасили вогонь. Труп дівчини оглянули медики та слідчо-оперативна група поліції. Поки що обставини страшної смерті залишаються невідомими.
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