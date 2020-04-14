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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
14 апреля 2020, 11:12 5

Закарпатье: один из умерших от COVID-19 был врачом

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14 апреля 2020, 11:12 5
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Сейчас в области 99 инфицированных, COVID-19 обнаружили в 15 медиков
Фото из открытых источников
Сейчас в области 99 инфицированных, COVID-19 обнаружили в 15 медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На Закарпатье от коронавируса умерли четверо людей, один из них - врач.

Мужчина был из Великого Бычкова, умер в Ужгороде в областной инфекционной больнице 10 апреля.

На Закарпатье по состоянию на 9 часов 14 апреля в 99 человек установлен диагноз COVID-19, 15 из которых - медицинские работники.

12 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели.

Областным лабораторным центром проведено 540 исследований COVID-19 методом ПЦР.

14 апреля в Украине начисляется 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 98 человек, 119 пациентов выздоровели.

Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

10 апреля на Закарпатье 56 инфицированных, зафиксировано третью смерть. Скончалась 68-летняя женщина из города Береговое.

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