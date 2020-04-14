Закарпатье: один из умерших от COVID-19 был врачом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На Закарпатье от коронавируса умерли четверо людей, один из них - врач.
Мужчина был из Великого Бычкова, умер в Ужгороде в областной инфекционной больнице 10 апреля.
На Закарпатье по состоянию на 9 часов 14 апреля в 99 человек установлен диагноз COVID-19, 15 из которых - медицинские работники.
12 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели.
Областным лабораторным центром проведено 540 исследований COVID-19 методом ПЦР.
14 апреля в Украине начисляется 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки выявили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 98 человек, 119 пациентов выздоровели.
Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.
10 апреля на Закарпатье 56 инфицированных, зафиксировано третью смерть. Скончалась 68-летняя женщина из города Береговое.
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